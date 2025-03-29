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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17941
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 20:06
#4741
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Цитата:
maxsaf:
Это ты согласовывай с Сабой совместные заявления

Мы же с ним не биба и боба как вы с электроном
Я чаще с ним спорю чем с тобой)
А с электроном ты споришь? Нет)
Цитата:
maxsaf:
А чё, Саба в Канаду перебрался? Я думал это он из Казахстана сообщил

Ну ты же подтверждаешь что отстраивают? Типа какие молодцы захватчики начали возводить дома которые сами бомбили
Ай молодца
Медальку дать надо))

Цитата:
maxsaf:
Потому что у тебя их нет, а источники твои - бабки на лавочке.

Даже и так и что дальше?))
Ты всеровно истеришь и жалуешься на мою инфу потомучто знаешь что она правдива))
Цитата:
maxsaf:
Получается, Саба и ему подобные начали возмущаться, детей вернули, запрут в очередном детдоме, забудут эвакуировать, и дурная ПВО собьёт что-нибудь криво, прямо в этот детдом.

Ну тоесть нацистам детей отдавать нужно?
Согласен с российской властью?)

[Исправлено: abaika95, 29.03.2025 - 21:07]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17941
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 20:13
#4742
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Я бы понял если бы в России объявили
Украинцы нам враги
Все кто за Европу и США и против нас
Мы будем их убивать и насиловать
Захватывать их города и земли
Потомучто они за газ нам не платили
Окей
У меня как у стороннего обывателя не было бы причины угорать над россиянами
Пошли за бабки воевать за трубу и убивать украинцев
Обычные людоеды но честные


А то

Нацисты захватили в Украине власть
Мы воюем только против них
Да мы бомбим русскоязычные территории Украины
Там гибнут и русские
Но мы хотим в нацистов попасть но не бомбим Львов и Ужгород где сидят бандеровцы
И да мы с нацистской властью постояно какие-то мирные переговоры обсуждаем, пленных передаем и детей им русских из освобождённых нашей армией территорий отдаем
Ну вот такие мы идиоты и лицемеры
И да наша армия прокакала всё и вся
Пол года Курская область была захвачена а сейчас в Белгородской наши села захватывают
Главный виновник того что наша армия стремная не расстрелян и даже не посажен он поднят ВЫШЕ по иерархии до руководителя Совбеза!

Цирк цирк сплошной)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4161
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 20:17
#4743
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Цитата:
abaika95:
А с электроном ты споришь? Нет)

Ну это знаете ли, так себе Аргумент. Я вас едва ли не похвалить хотел, в ветке про иноагентов. Но теперь передумал. Хотя тоже так себе, аргумент 8-) :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27171
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 21:14
#4744
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Цитата:
abaika95:
Но мы хотим в нацистов попасть но не бомбим Львов и Ужгород где сидят бандеровцы

Зачем? Их всех перебросили под Курск и Белгород, чтобы далеко не ходить :lol:
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1557
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 23:47
#4745
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Цитата:
abaika95:
Ну ты же подтверждаешь что отстраивают? Типа какие молодцы захватчики начали возводить дома которые сами бомбили Ай молодца

так там многие не могут квартиры получить . дома новые , компании застройщики тоже .
- берите ипотеку . выход один .
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1557
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 23:48
#4746
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1557
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 23:55
#4747
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там местный мариупольский канал рассказывает и показывает что происходит .
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1557
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.03.25 - 00:10
#4748
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Путин призвал дать жителям снесенных домов в Мариуполе квартиры в черте города

Президент РФ поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину обратить на это внимание НОВО-ОГАРЕВО,


9 января. /ТАСС/.



Президент России Владимир Путин распорядился сделать все, чтобы жители Мариуполя, чьи дома были снесены, получали новые квартиры
близко к своему прежнему месту жительства.

Эта тема поднималась на совещании главы государства с правительством, президент поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину обратить на это внимание.

"Там, где люди жили и их дома были снесены, а участки отданы инвесторам, нужно, конечно, сделать все для того, чтобы люди получали квартиры близко к прежнему месту жительства, чтобы их там за черту города не переселяли.

Я прошу вас обратить внимание", - отметил Путин.

"По вашему поручению по Мариуполю. Я перед Новым годом съездил, поговорил с жителями.

Там жители сейчас получают квартиры. Сегодня получил информацию, что жители [проспекта] Нахимова, [дом] 25 из 110 квартир уже [жильцы] 90 квартир получили на руки ордера.

Мы за январь этот вопрос тоже закончим", - сказал Хуснуллин главе государства.

ТАСС

[Исправлено: YESNO, 30.03.2025 - 01:12]


это 9 января 2025 года .

[Исправлено: YESNO, 30.03.2025 - 01:13]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27171
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.03.25 - 07:34
#4749
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Цитата:
abaika95:
Даже и так и что дальше?))

А дальше будет ещё интереснее:

Цитата:
Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Glenn Diesen предложил президентам США и России Дональду Трампу и Владимиру Путину решение о судьбе их украинского коллеги Владимира Зеленского.

Полковник отметил, что Кремль и Белый дом должны прийти к выводу о том, что Зеленского нужно убрать, в противном случае конфликт не будет разрешен.

Макгрегор считает, что украинский лидер делает «возмутительные заявления, которые не имеют никакого смысла», и готов сжечь дотла всю страну и население.



упс
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7484
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.03.25 - 08:35
#4750
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Ораза айт кабыл болсын!

[Исправлено: saba, 30.03.2025 - 09:36]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7484
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.03.25 - 08:39
#4751
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Цитата:
maxsaf:
дурная ПВО собьёт что-нибудь криво, прямо в этот детдом. Зато Саба буде

С головой всё в порядке? Начинаю сомневаться!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7484
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.03.25 - 08:42
#4752
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Украинцы виноваты, что детдом не успели эвакуировать, я виноват,что возмущаюсь! Только россияне ни в чём не виноваты, они всего лишь вторглись с оружием в руках, с кем не бывает!!!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27171
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.03.25 - 21:34
#4753
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Цитата:
saba:
я виноват,что возмущаюсь! Только россияне ни в чём не виноваты, они всего лишь

Они детей эвакуировали в безопасное место, потому что Украина не смогла. Чё возмущаться, не понимаю.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27171
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.03.25 - 21:35
#4754
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Цитата:
saba:
С головой всё в порядке? Начинаю сомневаться!

А у вас? Детей надо было оставить в детдоме? Озвучьте свой вариант
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16279
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.03.25 - 21:44
#4755
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Мусульмани братья. с праздником.
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