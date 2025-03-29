Отправлено: - 20:06

maxsaf:

Это ты согласовывай с Сабой совместные заявления

maxsaf:

А чё, Саба в Канаду перебрался? Я думал это он из Казахстана сообщил

maxsaf:

Потому что у тебя их нет, а источники твои - бабки на лавочке.

maxsaf:

Получается, Саба и ему подобные начали возмущаться, детей вернули, запрут в очередном детдоме, забудут эвакуировать, и дурная ПВО собьёт что-нибудь криво, прямо в этот детдом.

[Исправлено: abaika95, 29.03.2025 - 21:07]

Цитата:Мы же с ним не биба и боба как вы с электрономЯ чаще с ним спорю чем с тобой)А с электроном ты споришь? Нет)Цитата:Ну ты же подтверждаешь что отстраивают? Типа какие молодцы захватчики начали возводить дома которые сами бомбилиАй молодцаМедальку дать надо))Цитата:Даже и так и что дальше?))Ты всеровно истеришь и жалуешься на мою инфу потомучто знаешь что она правдива))Цитата:Ну тоесть нацистам детей отдавать нужно?Согласен с российской властью?)