Re: Противокражные системы им нипочем - Как костанайские...

Отправлено: - 21:21

Воспитывать в первую очередь нужно семью полную и неполную, так как они являются примером для своих детей, а не улица! Улица воспитывала тогда, когда ребенок вообще никому не нужен был,кроме милиции! Разве суд не принимает решение в отношении женщин, убившей своего ребенка ради того, чтобы не испытывать боль, об обязательной стерилизации, прежде чем как отправить в места лишения свободы!