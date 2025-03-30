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≡ Противокражные системы им нипочем - Как костанайские подростки бросают вызов закону
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51441
Противокражные системы им нипочем - Как костанайские подростки бросают вызов закону
Отправлено: 30.03.25 - 21:21
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По наблюдениям старшего инспектора по особым поручениям группы ювенальной полиции ДП Костанайской области Индиры НУРУЕВОЙ, часто изменения в поведении происходят со студентами колледжей, вчерашними детьми, вырвавшимися во взрослую жизнь.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
784
Re: Противокражные системы им нипочем - Как костанайские...
Отправлено: 30.03.25 - 21:21
#1
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Воспитывать в первую очередь нужно семью полную и неполную, так как они являются примером для своих детей, а не улица! Улица воспитывала тогда, когда ребенок вообще никому не нужен был,кроме милиции! Разве суд не принимает решение в отношении женщин, убившей своего ребенка ради того, чтобы не испытывать боль, об обязательной стерилизации, прежде чем как отправить в места лишения свободы!
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