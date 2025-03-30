НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пожизненные выплаты тренерам и спортсменам: сколько и как оформить
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51441
Пожизненные выплаты тренерам и спортсменам: сколько и как оформить
Отправлено: 30.03.25 - 19:10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как Казахстан поддерживает выдающихся спортсменов и их наставников и кому положены такие выплаты? Отечественное законодательство предоставляет им пожизненное ежемесячное материальное обеспечение. Но кто имеет право на такие выплаты, в каком размере и как их оформить?
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2218
Re: Пожизненные выплаты тренерам и спортсменам: сколько и как...
Отправлено: 30.03.25 - 19:10
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Размер пособия составляет 100 месячных расчётных показателей (МРП) как для спортсменов, так и для их тренеров.

Источник:


393200 т.тенге и это прижизненно не плохая сумма. Есть стимул заниматься спортом
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16279
Пожизненные выплаты тренерам и спортсменам: сколько и как оформить
Отправлено: 30.03.25 - 21:11
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодеж хотите секрет?. Ну спорт это понятно, это согласитесь не все смогут. Не все потянут.

А Будущее это строительство! . Все что сегодня у нас настроили., придётся ломать,всё это брак.

[Исправлено: Vit, 30.03.2025 - 21:13]

[Исправлено: Vit, 30.03.2025 - 21:33]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 94, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 94
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS