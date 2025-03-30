Отправлено: - 20:38

сайлау курманов:

Хочу проэксперементировать, сварить беш на краковской колбасе

Цитата:Ну а че)) у меня родители в ссср. когда мне было 5 лет беш готовили на курице и не че норм. Вырос. .А сегодня все смешалось. Мусульманин Марик ест свиные ушки и говорит что нельзя бить по бандеровцам которые церкви ломают.Непонятно.