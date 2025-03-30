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≡ Эти универсальные «улитки» - Есть рецепты, которые можно совершенствовать бесконечно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51441
Эти универсальные «улитки» - Есть рецепты, которые можно совершенствовать бесконечно
Отправлено: 30.03.25 - 15:42
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Для начала, как говорится, возвращаемся к напечатанному. Однажды я уже публиковала рецепт крауткрапфенов, изделий немецко-австрийской кухни, рулетиков из теста с начинкой. Ближе всех к ним наши ленивые пельмени или вареники. На днях мне подкинули рецепт, который поднимает Krautkrapfen на новый уровень.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
285
Re: Эти универсальные «улитки» - Есть рецепты, которые можно...
Отправлено: 30.03.25 - 15:42
#1
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Давным-давно наши совхозные немцы называли это блюдо штрудли.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7503
Re: Эти универсальные «улитки» - Есть рецепты, которые можно...
Отправлено: 30.03.25 - 17:31
#2
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Самое удивительное ПО мне,лучше нашего бешбармака ничего нет. Хочу проэксперементировать, сварить беш на краковской колбасе с беконом,хотя уже предположу, ничего хорошего не получится
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16279
Re: Эти универсальные «улитки» - Есть рецепты, которые можно...
Отправлено: 30.03.25 - 20:38
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Хочу проэксперементировать, сварить беш на краковской колбасе

Ну а че)) у меня родители в ссср. когда мне было 5 лет беш готовили на курице и не че норм. Вырос. .
А сегодня все смешалось. Мусульманин Марик ест свиные ушки и говорит что нельзя бить по бандеровцам которые церкви ломают.

Непонятно.
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