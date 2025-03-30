Отправлено: - 19:10

Как Казахстан поддерживает выдающихся спортсменов и их наставников и кому положены такие выплаты? Отечественное законодательство предоставляет им пожизненное ежемесячное материальное обеспечение. Но кто имеет право на такие выплаты, в каком размере и как их оформить?