Я бы понял если бы в России объявили Украинцы нам враги Все кто за Европу и США и против нас Мы будем их убивать и насиловать Захватывать их города и земли Потомучто они за газ нам не платили Окей У меня как у стороннего обывателя не было бы причины угорать над россиянами Пошли за бабки воевать за трубу и убивать украинцев Обычные людоеды но честные
А то
Нацисты захватили в Украине власть Мы воюем только против них Да мы бомбим русскоязычные территории Украины Там гибнут и русские Но мы хотим в нацистов попасть но не бомбим Львов и Ужгород где сидят бандеровцы И да мы с нацистской властью постояно какие-то мирные переговоры обсуждаем, пленных передаем и детей им русских из освобождённых нашей армией территорий отдаем Ну вот такие мы идиоты и лицемеры И да наша армия прокакала всё и вся Пол года Курская область была захвачена а сейчас в Белгородской наши села захватывают Главный виновник того что наша армия стремная не расстрелян и даже не посажен он поднят ВЫШЕ по иерархии до руководителя Совбеза!
Путин призвал дать жителям снесенных домов в Мариуполе квартиры в черте города
Президент РФ поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину обратить на это внимание НОВО-ОГАРЕВО,
9 января. /ТАСС/.
Президент России Владимир Путин распорядился сделать все, чтобы жители Мариуполя, чьи дома были снесены, получали новые квартиры близко к своему прежнему месту жительства.
Эта тема поднималась на совещании главы государства с правительством, президент поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину обратить на это внимание.
"Там, где люди жили и их дома были снесены, а участки отданы инвесторам, нужно, конечно, сделать все для того, чтобы люди получали квартиры близко к прежнему месту жительства, чтобы их там за черту города не переселяли.
Я прошу вас обратить внимание", - отметил Путин.
"По вашему поручению по Мариуполю. Я перед Новым годом съездил, поговорил с жителями.
Там жители сейчас получают квартиры. Сегодня получил информацию, что жители [проспекта] Нахимова, [дом] 25 из 110 квартир уже [жильцы] 90 квартир получили на руки ордера.
Мы за январь этот вопрос тоже закончим", - сказал Хуснуллин главе государства.
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