Отправлено: - 09:42

saba:

Чистая риторика в духе МИД РФ! Вот только Львова-Белова проговорилась, когда их забирали! Что то в духе ,сейчас они волчатами смотрят и кричат "Слава Украине", а мы их перевоспитаем и они у нас ещё гимн России петь будут! Что то совсем не похоже на временное спасение!!!

Цитата:Ну если дети детдомовские, или сироты, то чё их туда сюда гонять, правильно сказала. Разумеется, никто не забирает на совсем тех детей, у кого родители по ту сторону фронта.