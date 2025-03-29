saba: Чистая риторика в духе МИД РФ! Вот только Львова-Белова проговорилась, когда их забирали! Что то в духе ,сейчас они волчатами смотрят и кричат "Слава Украине", а мы их перевоспитаем и они у нас ещё гимн России петь будут! Что то совсем не похоже на временное спасение!!!
Ну если дети детдомовские, или сироты, то чё их туда сюда гонять, правильно сказала. Разумеется, никто не забирает на совсем тех детей, у кого родители по ту сторону фронта.
saba: И ещё один факт, сейчас после вмешательства США, порядка ста детей, насильственно вывезенных из Украины Россия всё таки передала Украине,
Ну вот, это же хороша, вроде? Хотя в России они были и жили, что теперь с ними будет не известно. Как в бывшей Югославии, на органы продать теперь могут. По мне так, лучше бы в России эти ребятишки оставались.
abaika95: чисто из принципа ничего тебе предоставлять не буду) зашло 400 человек в трубу вышло 200 где еще 200?
Чисто из принципа, предоставлять буду, даже со ссылками:
Цитата:
С началом масштабного наступления российских войск более 800 добровольцев и военнослужащих скрытно проникли в трубопровод, прошли по нему в тыл украинской группировки, вышли на поверхность и нанесли удар
maxsaf: Кто отстраивает. Проклятые агрессоры и убийцы? Странные они какие-то, эти ваши агрессоры
Эй электрон тут вон из Канады сообщают что Мариуполь отстраивают А отстраивать можно только то что разрушили И что получается твой тезис из поста 4715 валится на корню?) Русские пришли Мариуполь и плюс ещё сотни деревень и городов стерли в труху в Украине Завоеватели а не освободители Агрессоры а не защитники Да?
Вы там между Германией и Канадой хоть аргументы согласуйте)) а то как биба и боба))
maxsaf: Ну если их жизням была реальная угроза, а теперь они вернулись живы здоровы, значит эвакуация временная их спасла получается. А куда их надо было эвакуировать, через фронт на украинскую сторону?
А получается сейчас сирот отдали нацистам ради создания Гитлерюгента? Это что за политика такая у России дурная?
Сколько СССР отдал детей немцам во время войны?
Представляю идёт штурм Берлина А советские дипломаты через швейцарию передают Гитлеру детей с занятых территорий Чудеса))
Ах, не успели. Ну или не посчитали нужным. А виноват я и электрон, разумеется. Браво )) То есть следующий раз, если украинцы своих детей бросят - не эвакуировать их в РФ, а просто продолжать сносить все на пути? Писец у вас логика
abaika95: А получается сейчас сирот отдали нацистам ради создания Гитлерюгента? Это что за политика такая у России дурная?
Получается, Саба и ему подобные начали возмущаться, детей вернули, запрут в очередном детдоме, забудут эвакуировать, и дурная ПВО собьёт что-нибудь криво, прямо в этот детдом. Зато Саба будет счастлив, что никого не заставили петь гимн РФ.
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