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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27167
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 09:42
#4726
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Цитата:
saba:
Чистая риторика в духе МИД РФ! Вот только Львова-Белова проговорилась, когда их забирали! Что то в духе ,сейчас они волчатами смотрят и кричат "Слава Украине", а мы их перевоспитаем и они у нас ещё гимн России петь будут! Что то совсем не похоже на временное спасение!!!

Ну если дети детдомовские, или сироты, то чё их туда сюда гонять, правильно сказала. Разумеется, никто не забирает на совсем тех детей, у кого родители по ту сторону фронта.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4161
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 09:58
#4727
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Цитата:
saba:
И ещё один факт, сейчас после вмешательства США, порядка ста детей, насильственно вывезенных из Украины Россия всё таки передала Украине,

Ну вот, это же хороша, вроде? Хотя в России они были и жили, что теперь с ними будет не известно. Как в бывшей Югославии, на органы продать теперь могут. По мне так, лучше бы в России эти ребятишки оставались.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4161
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 10:00
#4728
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Цитата:
Карачун:
была тут предыдущая формация,

:lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7481
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 14:39
#4729
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Эл-починно:

Как вы легко распоряжается чужими судьбами! Раз смотрел как волчонок и кричал в лицо Львовой, значит что то в голове есть против! А его насильно хотят заставить учить гимн России!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27167
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 18:42
#4730
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Цитата:
saba:
Как вы легко распоряжается чужими судьбами! Раз смотрел как волчонок и кричал в лицо Львовой, значит что то в голове есть против! А его насильно хотят заставить учить гимн России!

Да чё за... Саба, простой вопрос: как эти дети, украинские, попали в руки российских военных?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27167
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 18:47
#4731
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Цитата:
abaika95:
чисто из принципа ничего тебе предоставлять не буду) зашло 400 человек в трубу вышло 200 где еще 200?

Чисто из принципа, предоставлять буду, даже со ссылками:

Цитата:
С началом масштабного наступления российских войск более 800 добровольцев и военнослужащих скрытно проникли в трубопровод, прошли по нему в тыл украинской группировки, вышли на поверхность и нанесли удар

пресс-служба Добровольческого штурмового корпуса



ссылка
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17941
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 19:18
#4732
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Цитата:
maxsaf:
Кто отстраивает. Проклятые агрессоры и убийцы? Странные они какие-то, эти ваши агрессоры

Эй электрон тут вон из Канады сообщают что Мариуполь отстраивают
А отстраивать можно только то что разрушили
И что получается твой тезис из поста 4715 валится на корню?)
Русские пришли Мариуполь и плюс ещё сотни деревень и городов стерли в труху в Украине
Завоеватели а не освободители
Агрессоры а не защитники
Да?


Вы там между Германией и Канадой хоть аргументы согласуйте)) а то как биба и боба))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17941
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 19:20
#4733
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Цитата:
maxsaf:
Чисто из принципа, предоставлять буду, даже со ссылками

Ну и кто дурак получается?)
Я как ссылки не ставил так и не ставлю)
Ты за меня всё нашёл
Правда получается уже 800 зашло а сколько вышло?))
А сколько задохнулись? 400?
Цифры растут как на дрожжах
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4161
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 19:26
#4734
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Цитата:
abaika95:
из поста 4715 валится на корню?)

Читай мой пост 4728 :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17941
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 19:26
#4735
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Цитата:
maxsaf:
Ну если их жизням была реальная угроза, а теперь они вернулись живы здоровы, значит эвакуация временная их спасла получается. А куда их надо было эвакуировать, через фронт на украинскую сторону?

А получается сейчас сирот отдали нацистам ради создания Гитлерюгента? Это что за политика такая у России дурная?

Сколько СССР отдал детей немцам во время войны?

Представляю идёт штурм Берлина
А советские дипломаты через швейцарию передают Гитлеру детей с занятых территорий
Чудеса))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7481
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 19:37
#4736
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Цитата:
maxsaf:
Саба, простой вопрос: как эти дети, украинские, попали в руки российских военных?

Простой ответ, захватили. Объясняю на пальцах, россияне захватили город, а в нём детдом не успели эвакуировать, вот так и захватили!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27167
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 19:49
#4737
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Цитата:
abaika95:
Вы там между Германией и Канадой хоть аргументы согласуйте)) а то как биба и боба))

Это ты согласовывай с Сабой совместные заявления

Цитата:
abaika95:
тут вон из Канады сообщают что Мариуполь отстраивают

А чё, Саба в Канаду перебрался? Я думал это он из Казахстана сообщил. :lol:

[Исправлено: maxsaf, 29.03.2025 - 20:50]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27167
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 19:51
#4738
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Цитата:
abaika95:
Я как ссылки не ставил так и не ставлю)

Потому что у тебя их нет, а источники твои - бабки на лавочке. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27167
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 19:55
#4739
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Цитата:
saba:
а в нём детдом не успели эвакуировать

Ах, не успели. Ну или не посчитали нужным. А виноват я и электрон, разумеется. Браво ))
То есть следующий раз, если украинцы своих детей бросят - не эвакуировать их в РФ, а просто продолжать сносить все на пути? Писец у вас логика :oops:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27167
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 19:58
#4740
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Цитата:
abaika95:
А получается сейчас сирот отдали нацистам ради создания Гитлерюгента? Это что за политика такая у России дурная?

Получается, Саба и ему подобные начали возмущаться, детей вернули, запрут в очередном детдоме, забудут эвакуировать, и дурная ПВО собьёт что-нибудь криво, прямо в этот детдом. Зато Саба будет счастлив, что никого не заставили петь гимн РФ.
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