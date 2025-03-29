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Диана ОКРЕМОВА: Враги среди нас, или Как власть пугает сама себя
Диана ОКРЕМОВА: Враги среди нас, или Как власть пугает сама себя
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51435
Диана ОКРЕМОВА: Враги среди нас, или Как власть пугает сама себя
Отправлено: 29.03.25 - 12:56
Сначала президент, потом депутаты, теперь госсоветник всерьез заявляют о призрачных врагах: казахстанских НПО, которые смертельно опасны для нравственности населения и насаждают чуждые народу ценности. А вдобавок скрывают миллиардные контракты и наживаются на проблемах общества.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2232
Re: Диана ОКРЕМОВА: Враги среди нас, или Как власть пугает сама...
Отправлено: 29.03.25 - 12:56
Иноагенты засуетились...
Хозяева денюжек мало стали давать?
Хозяева денюжек мало стали давать?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 284
Re: Диана ОКРЕМОВА: Враги среди нас, или Как власть пугает сама...
Отправлено: 29.03.25 - 13:34
Цитата автора " Мне страшно представить, к чему мы придем " прямо просит следующее продолжение - если перед нашим носом не будет маячить морковка на американской верёвочке. " Всё пропало, шеф! Гипс снимают!" Цитата автора "Очевидно, что НПО, живущие на бюджетные деньги, этим заниматься не будут." Так вы уверяете публику в том, что источник финансирования выбирает музыку, так ? А пиндосовские тугрики прям таки не способны на такое ? А как они вам говорят, когда отслюнявливают доллары - забирайте и делайте что-нибудь демократическое? Хиллари, Обама и самоходный дед прямо извелись с думами о нас. "Утром мажу бутерброд -Сразу мысль: а как народ?И икра не лезет в горло,И компот не льется в рот!"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17936
Re: Диана ОКРЕМОВА: Враги среди нас, или Как власть пугает сама...
Отправлено: 29.03.25 - 14:28
Почти со всем согласен с автором
Но главное НО
А почему вообще иное государство у нас должно финансировать какие-то общества для защиты журналистов? Им зачем это?
И почему они у себя не финансируют такие же направления по защите журналистов от различных нападок властей?
Естественно всем понятно что финансируется те направления через которые потом можно оказывать давление на страну
Под видом защиты журналистов создали кучку агентов влияния своих идей
Хорошо это госпожа Окремова? Да нет конечно.
Никто не позволит чтобы в стране были агенты влияния иных государств, даже хваленная демократическая Америка не допустит и не допускала этого.
Скажите что в США всем пофиг на критику? А чеж тогда в ФБР и ЦРУ были созданы секретные проекты по слежке за журналистами, интеллигенцией и студентами кто высказывался например против войны во Вьетнаме или критиковал правительство с левых позиций?
И да, избитый аргумент но закон об иноагентах был принят именно в США. В демократическом свободном США нельзя было получать финансирование например от коммунистической Польши для развития научных проектов. Объявили бы иностранным агентом,уволили с работы а может и выгнали бы из страны как делали в 50ые
И ничего в Америке прям кардинально не поменялось за эти годы. Иначе бы там сейчас спокойно работала редакция Раши тудей и не обсуждался вопрос о блокировке китайского тик тока
Но главное НО
А почему вообще иное государство у нас должно финансировать какие-то общества для защиты журналистов? Им зачем это?
И почему они у себя не финансируют такие же направления по защите журналистов от различных нападок властей?
Естественно всем понятно что финансируется те направления через которые потом можно оказывать давление на страну
Под видом защиты журналистов создали кучку агентов влияния своих идей
Хорошо это госпожа Окремова? Да нет конечно.
Никто не позволит чтобы в стране были агенты влияния иных государств, даже хваленная демократическая Америка не допустит и не допускала этого.
Скажите что в США всем пофиг на критику? А чеж тогда в ФБР и ЦРУ были созданы секретные проекты по слежке за журналистами, интеллигенцией и студентами кто высказывался например против войны во Вьетнаме или критиковал правительство с левых позиций?
И да, избитый аргумент но закон об иноагентах был принят именно в США. В демократическом свободном США нельзя было получать финансирование например от коммунистической Польши для развития научных проектов. Объявили бы иностранным агентом,уволили с работы а может и выгнали бы из страны как делали в 50ые
И ничего в Америке прям кардинально не поменялось за эти годы. Иначе бы там сейчас спокойно работала редакция Раши тудей и не обсуждался вопрос о блокировке китайского тик тока
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7480
Re: Диана ОКРЕМОВА: Враги среди нас, или Как власть пугает сама...
Отправлено: 29.03.25 - 14:48
Я лично не вижу большой разницы, между годами, когда не было этих НПО финансируемых из за границы и нынешней ситуацией! Медиазону у нас жёстко контролирует власть и эти НПО могут делать лишь то, что позволяет им власть, для создания видимости плюрализма! И ужесточать контроль не вижу никакой необходимости для той же власти! В конце концов никто сейчас ничего не делает для неё хуже,чем она сама! Все эти дела с налогами и призывами затянуть пояса и другими попытками отъёма денег у народа в пользу государства ничем хорошим обернуться не могут!!! Если только, кто нибудь в этой самой власти вовремя не одумается!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4158
Диана ОКРЕМОВА: Враги среди нас, или Как власть пугает сама себя
Отправлено: 29.03.25 - 16:25
Цитата:
Вы её и не заметите никогда. Эта разница начинает быть обозрима, когда США печенюшки раздавать начинают. Но в тот момент, когда это произойдёт, может быть уже поздно.
ПС - Январь 2022, мог быть только репетицией или пробой.
[Исправлено: Эл-починно, 29.03.2025 - 17:36]
saba:
Я лично не вижу большой разницы, между годами, когда не было этих НПО финансируемых из за границы и нынешней ситуацией!
Я лично не вижу большой разницы, между годами, когда не было этих НПО финансируемых из за границы и нынешней ситуацией!
Вы её и не заметите никогда. Эта разница начинает быть обозрима, когда США печенюшки раздавать начинают. Но в тот момент, когда это произойдёт, может быть уже поздно.
ПС - Январь 2022, мог быть только репетицией или пробой.
[Исправлено: Эл-починно, 29.03.2025 - 17:36]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7480
Re: Диана ОКРЕМОВА: Враги среди нас, или Как власть пугает сама...
Отправлено: 29.03.25 - 17:05
Цитата:
Как то подотстали Вы с этими печенюшками лет на 10, да и с нелюбовью к США тоже! У любителей политики Путина нынче в ходу другие нарративы!
Эл-починно:
печенюшки раздавать
печенюшки раздавать
Как то подотстали Вы с этими печенюшками лет на 10, да и с нелюбовью к США тоже! У любителей политики Путина нынче в ходу другие нарративы!
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