Отправлено: - 14:58

Её уже несколько раз вызывали в КНБ, где просили дать объяснения, так как кто-то из Алматы написал заявление с просьбой проверить Татьяну.

Ну и стоила ли игра свечь если она привела к такому итогу?Цитата:А это вообще циркКто-то где-то написал заяву по факту рамочки на машине а КНБ на минуточку нац безопасность нет террористов ловить или чуваков кто в январе тут в красных куртках бегал искать, требует писать объяснительныеПричём с чего человек должен объясняться? И главное кому?Он что натворил что-то, или хулиганил?Обьяснительные на работе пишут за опоздание или в школе за срыв урока а тут КГБ ой КНБ оборзело немного