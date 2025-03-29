Re: Диана ОКРЕМОВА: Враги среди нас, или Как власть пугает сама...

Отправлено: - 14:28

Почти со всем согласен с автором

Но главное НО



А почему вообще иное государство у нас должно финансировать какие-то общества для защиты журналистов? Им зачем это?

И почему они у себя не финансируют такие же направления по защите журналистов от различных нападок властей?

Естественно всем понятно что финансируется те направления через которые потом можно оказывать давление на страну

Под видом защиты журналистов создали кучку агентов влияния своих идей

Хорошо это госпожа Окремова? Да нет конечно.

Никто не позволит чтобы в стране были агенты влияния иных государств, даже хваленная демократическая Америка не допустит и не допускала этого.

Скажите что в США всем пофиг на критику? А чеж тогда в ФБР и ЦРУ были созданы секретные проекты по слежке за журналистами, интеллигенцией и студентами кто высказывался например против войны во Вьетнаме или критиковал правительство с левых позиций?

И да, избитый аргумент но закон об иноагентах был принят именно в США. В демократическом свободном США нельзя было получать финансирование например от коммунистической Польши для развития научных проектов. Объявили бы иностранным агентом,уволили с работы а может и выгнали бы из страны как делали в 50ые

И ничего в Америке прям кардинально не поменялось за эти годы. Иначе бы там сейчас спокойно работала редакция Раши тудей и не обсуждался вопрос о блокировке китайского тик тока