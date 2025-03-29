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≡ Они не охотники и не попрошайки - Что мешает развитию социального предпринимательства в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51434
Они не охотники и не попрошайки - Что мешает развитию социального предпринимательства в Костанайской области
Отправлено: 29.03.25 - 09:36
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Это особый вид бизнеса, роль которого пока у нас недооценена. Такое мнение на встрече в палате предпринимателей Костанайской области высказал председатель подкомитета по развитию социального предпринимательства Александр СОБОЛЕВ. Недавно он побывал в нескольких областях Казахстана, знакомился с опытом взаимодействия социального бизнеса с местной властью. Костанайцам явно есть что перенять в других регионах.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7500
Re: Они не охотники и не попрошайки - Что мешает развитию...
Отправлено: 29.03.25 - 09:36
#1
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, так как являюсь заместителем председателя подкомитетафонда «Даму», и социально-предпринимательской корпорации. Мы же у себя обращаемся в СПК «Тобол
Стесняюсь спросить,а зарплаты у этих гочпод тоже с бюджета
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