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Это особый вид бизнеса, роль которого пока у нас недооценена. Такое мнение на встрече в палате предпринимателей Костанайской области высказал председатель подкомитета по развитию социального предпринимательства Александр СОБОЛЕВ. Недавно он побывал в нескольких областях Казахстана, знакомился с опытом взаимодействия социального бизнеса с местной властью. Костанайцам явно есть что перенять в других регионах.