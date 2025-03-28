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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17934
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.03.25 - 13:24
#4711
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АвтоВАЗ завыл
Путину целый роман написали чтобы он не пускал обратно тех кто может сейчас вернутся в Россию если санкции снимут

Пишут мол конкуренции не выдержат а народ уже привык фуфло покупать)

Нашим надо сейчас суетится начинать
Если часть санкций снимут на технику надо начинать туда кию и кобальты гнать
Сметать будут только так
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7477
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.03.25 - 15:28
#4712
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Цитата:
abaika95:
АвтоВАЗ завыл

Уже суетятся, в министерстве договор лежит по частичной отмене утильсбора для Киа нашего производства, пока россияне не хотят, китайцами завалены и сборку организовали, а тем конкуренты не нужны.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1553
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.03.25 - 16:46
#4713
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хахаха
отрезали большой кусок трубы ( о которой вы тут лбы расшибаете в спорах )/
освятили её и теперь всяк желающий проходит сквозь неё и наполняется святым духом /
нужно еще песни шамана включать /
эксперименты продолжаются /
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4157
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.03.25 - 18:14
#4714
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Цитата:
abaika95:
Есть раздражение от непролазной тупости и лицемерия

Взаимно!
Во как самокритично то, несут тут бред всякий, не вникая в политические процессы, эти - агрессор, напали, вся Европа под угрозой. Кто следующий? Октитесь уже! :lol:

ПС - иной раз просто поражаешься политической безграмотности оппонента, и понимаешь просто, что дискуссия невозможна. Объяснять бесполезно.

[Исправлено: Эл-починно, 28.03.2025 - 20:15]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4157
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.03.25 - 18:23
#4715
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Цитата:
abaika95:
Скептик,таноми вы сами ещё не ржете над позицией вашей любимой России? Или у вас чувства юмора нет?

Не вижу юмора или над чем смеяться. Но для понимания, повторюсь.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7477
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 00:52
#4716
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Цитата:
Эл-починно:
иной раз просто поражаешься политической безграмотности оппонента, и понимаешь просто, что дискуссия невозможна. Объяснять бесполезно.

Вот, вот и у меня такое же ощущение, только по отношению к Вам со Скептиком! Максаф, тот хоть очевидное не отрицает, агрессию России по отношению к Украине, всего лишь утверждает, что говоря словами классика:"У сильного всегда бессильный виноват" ,а посему слабому следует сдаться! У вас же есть Россия, которая преемник СССР, а потому она права всегда, хоть агрессия, хоть что!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7477
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 00:58
#4717
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Цитата:
Эл-починно:

И ещё у меня вопрос, вы вместе с Россией у заложников спросили, хотят ли они такого освобождения? Или да ничего, что вы погибнете, главное что мы вас освободили! И Мариуполь и Покровск и многие села и городки в Украине таки сровняли с землёй! Мариуполь сейчас отстраивают, даже не скрывают и хвалятся этим! А во времена когда ЛДНР ( с 2014 года) жители Донецка завидовали жителям Мариуполя их качеству жизни.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7477
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 01:06
#4718
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И ещё один факт, сейчас после вмешательства США, порядка ста детей, насильственно вывезенных из Украины Россия всё таки передала Украине, значит претензии МУС к России, а конкретно к Путину, как главному руководителю и к Львовой-Беловой как к непосредственному исполнителю не так уж и безосновательны!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27161
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 02:24
#4719
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Цитата:
saba:
а посему слабому следует сдаться!

Ну или погибнуть. По другому быть не может, иначе какой же он слабый.

Цитата:
saba:
Или да ничего, что вы погибнете, главное что мы вас освободили!

Вариантов два, погибать не обязательно, см выше.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27161
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 02:29
#4720
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Цитата:
saba:
Мариуполь сейчас отстраивают, даже не скрывают и хвалятся эти

Кто отстраивает. Проклятые агрессоры и убийцы? Странные они какие-то, эти ваши агрессоры.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27161
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 02:31
#4721
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Цитата:
saba:
И ещё один факт, сейчас после вмешательства США, порядка ста детей, насильственно вывезенных из Украины

Ну если их жизням была реальная угроза, а теперь они вернулись живы здоровы, значит эвакуация временная их спасла получается. А куда их надо было эвакуировать, через фронт на украинскую сторону?

[Исправлено: maxsaf, 29.03.2025 - 03:32]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7477
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 07:20
#4722
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Цитата:
maxsaf:
ваши агрессоры.

Ну так отстраивают то уже не для украинцев, так что ничего странного, хозяев выгнали, дом его разрушили, теперь нужно для себя комфортное жилье построить!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7477
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 07:24
#4723
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Цитата:
maxsaf:
значит эвакуация временная их

Чистая риторика в духе МИД РФ! Вот только Львова-Белова проговорилась, когда их забирали! Что то в духе ,сейчас они волчатами смотрят и кричат "Слава Украине", а мы их перевоспитаем и они у нас ещё гимн России петь будут! Что то совсем не похоже на временное спасение!!!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1456
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 09:25
#4724
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Цитата:
Эл-починно: Меня гложут смутные сомнения, что и с системой образования таже

была тут предыдущая формация, с другой системой образования. итогом её стали оба два кота. одинаково бесполезных, умом не гибких, с гигантскими пробелами, и самое главное отсутствием стремления учиться дальше. а деньги между тем потрачены, бюджетные. похоже что халявное образование плохо прирастает. нужно сделать платным чтобы своим горбом, потом и кровью знания себе добывал. заодно бесполезные коты останутся в своих зассаных лотках, и не будут вонять вокруг тех, кто хочет учиться и готов ради этого надрываться.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27161
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 09:40
#4725
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Цитата:
saba:
Ну так отстраивают то уже не для украинцев, так что ничего странного, хозяев выгнали, дом его разрушили, теперь нужно для себя комфортное жилье построить!

Да я больше чем уверен, через десять лет там 90% будут жить те же мариупольцы, что и раньше.
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