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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17934
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.03.25 - 13:24
АвтоВАЗ завыл
Путину целый роман написали чтобы он не пускал обратно тех кто может сейчас вернутся в Россию если санкции снимут
Пишут мол конкуренции не выдержат а народ уже привык фуфло покупать)
Нашим надо сейчас суетится начинать
Если часть санкций снимут на технику надо начинать туда кию и кобальты гнать
Сметать будут только так
Путину целый роман написали чтобы он не пускал обратно тех кто может сейчас вернутся в Россию если санкции снимут
Пишут мол конкуренции не выдержат а народ уже привык фуфло покупать)
Нашим надо сейчас суетится начинать
Если часть санкций снимут на технику надо начинать туда кию и кобальты гнать
Сметать будут только так
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.03.25 - 15:28
Цитата:
Уже суетятся, в министерстве договор лежит по частичной отмене утильсбора для Киа нашего производства, пока россияне не хотят, китайцами завалены и сборку организовали, а тем конкуренты не нужны.
abaika95:
АвтоВАЗ завыл
АвтоВАЗ завыл
Уже суетятся, в министерстве договор лежит по частичной отмене утильсбора для Киа нашего производства, пока россияне не хотят, китайцами завалены и сборку организовали, а тем конкуренты не нужны.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1553
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.03.25 - 16:46
хахаха
отрезали большой кусок трубы ( о которой вы тут лбы расшибаете в спорах )/
освятили её и теперь всяк желающий проходит сквозь неё и наполняется святым духом /
нужно еще песни шамана включать /
эксперименты продолжаются /
отрезали большой кусок трубы ( о которой вы тут лбы расшибаете в спорах )/
освятили её и теперь всяк желающий проходит сквозь неё и наполняется святым духом /
нужно еще песни шамана включать /
эксперименты продолжаются /
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.03.25 - 18:14
Цитата:
Взаимно!
Во как самокритично то, несут тут бред всякий, не вникая в политические процессы, эти - агрессор, напали, вся Европа под угрозой. Кто следующий? Октитесь уже!
ПС - иной раз просто поражаешься политической безграмотности оппонента, и понимаешь просто, что дискуссия невозможна. Объяснять бесполезно.
[Исправлено: Эл-починно, 28.03.2025 - 20:15]
abaika95:
Есть раздражение от непролазной тупости и лицемерия
Есть раздражение от непролазной тупости и лицемерия
Взаимно!
Во как самокритично то, несут тут бред всякий, не вникая в политические процессы, эти - агрессор, напали, вся Европа под угрозой. Кто следующий? Октитесь уже!
ПС - иной раз просто поражаешься политической безграмотности оппонента, и понимаешь просто, что дискуссия невозможна. Объяснять бесполезно.
[Исправлено: Эл-починно, 28.03.2025 - 20:15]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.03.25 - 18:23
Цитата:
Не вижу юмора или над чем смеяться. Но для понимания, повторюсь.
abaika95:
Скептик,таноми вы сами ещё не ржете над позицией вашей любимой России? Или у вас чувства юмора нет?
Скептик,таноми вы сами ещё не ржете над позицией вашей любимой России? Или у вас чувства юмора нет?
Не вижу юмора или над чем смеяться. Но для понимания, повторюсь.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 00:52
Цитата:
Вот, вот и у меня такое же ощущение, только по отношению к Вам со Скептиком! Максаф, тот хоть очевидное не отрицает, агрессию России по отношению к Украине, всего лишь утверждает, что говоря словами классика:"У сильного всегда бессильный виноват" ,а посему слабому следует сдаться! У вас же есть Россия, которая преемник СССР, а потому она права всегда, хоть агрессия, хоть что!
Эл-починно:
иной раз просто поражаешься политической безграмотности оппонента, и понимаешь просто, что дискуссия невозможна. Объяснять бесполезно.
иной раз просто поражаешься политической безграмотности оппонента, и понимаешь просто, что дискуссия невозможна. Объяснять бесполезно.
Вот, вот и у меня такое же ощущение, только по отношению к Вам со Скептиком! Максаф, тот хоть очевидное не отрицает, агрессию России по отношению к Украине, всего лишь утверждает, что говоря словами классика:"У сильного всегда бессильный виноват" ,а посему слабому следует сдаться! У вас же есть Россия, которая преемник СССР, а потому она права всегда, хоть агрессия, хоть что!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 00:58
Цитата:
И ещё у меня вопрос, вы вместе с Россией у заложников спросили, хотят ли они такого освобождения? Или да ничего, что вы погибнете, главное что мы вас освободили! И Мариуполь и Покровск и многие села и городки в Украине таки сровняли с землёй! Мариуполь сейчас отстраивают, даже не скрывают и хвалятся этим! А во времена когда ЛДНР ( с 2014 года) жители Донецка завидовали жителям Мариуполя их качеству жизни.
Эл-починно:
И ещё у меня вопрос, вы вместе с Россией у заложников спросили, хотят ли они такого освобождения? Или да ничего, что вы погибнете, главное что мы вас освободили! И Мариуполь и Покровск и многие села и городки в Украине таки сровняли с землёй! Мариуполь сейчас отстраивают, даже не скрывают и хвалятся этим! А во времена когда ЛДНР ( с 2014 года) жители Донецка завидовали жителям Мариуполя их качеству жизни.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 01:06
И ещё один факт, сейчас после вмешательства США, порядка ста детей, насильственно вывезенных из Украины Россия всё таки передала Украине, значит претензии МУС к России, а конкретно к Путину, как главному руководителю и к Львовой-Беловой как к непосредственному исполнителю не так уж и безосновательны!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 02:24
Цитата:
Ну или погибнуть. По другому быть не может, иначе какой же он слабый.
Цитата:
Вариантов два, погибать не обязательно, см выше.
saba:
а посему слабому следует сдаться!
а посему слабому следует сдаться!
Ну или погибнуть. По другому быть не может, иначе какой же он слабый.
Цитата:
saba:
Или да ничего, что вы погибнете, главное что мы вас освободили!
Или да ничего, что вы погибнете, главное что мы вас освободили!
Вариантов два, погибать не обязательно, см выше.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 02:29
Цитата:
Кто отстраивает. Проклятые агрессоры и убийцы? Странные они какие-то, эти ваши агрессоры.
saba:
Мариуполь сейчас отстраивают, даже не скрывают и хвалятся эти
Мариуполь сейчас отстраивают, даже не скрывают и хвалятся эти
Кто отстраивает. Проклятые агрессоры и убийцы? Странные они какие-то, эти ваши агрессоры.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.03.25 - 02:31
Цитата:
Ну если их жизням была реальная угроза, а теперь они вернулись живы здоровы, значит эвакуация временная их спасла получается. А куда их надо было эвакуировать, через фронт на украинскую сторону?
[Исправлено: maxsaf, 29.03.2025 - 03:32]
saba:
И ещё один факт, сейчас после вмешательства США, порядка ста детей, насильственно вывезенных из Украины
И ещё один факт, сейчас после вмешательства США, порядка ста детей, насильственно вывезенных из Украины
Ну если их жизням была реальная угроза, а теперь они вернулись живы здоровы, значит эвакуация временная их спасла получается. А куда их надо было эвакуировать, через фронт на украинскую сторону?
[Исправлено: maxsaf, 29.03.2025 - 03:32]
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