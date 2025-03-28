Отправлено: - 17:16

ACROS:

АВТОМАТИЧЕСКИ оплачивает приём у платника. Ему ведь без разницы кто платит- у него это прежде всего БИЗНЕС.

Цитата:Такая практика уже существует, меня направляли на МРТ в Магнесию, на электронейромиогрфию тоже к частникам, другое дело, что участвуют там не все, а кто тоже тендер выиграл, УЗИ лучезапястного сустава пришлось платно делать. Система плохая и неповоротливая!