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≡ "По решению суда" - Сергей Зинченко извинился за обвинения в сепаратизме перед жительницей Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51433
"По решению суда" - Сергей Зинченко извинился за обвинения в сепаратизме перед жительницей Костаная
Отправлено: 28.03.25 - 16:47
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Пост с извинениями костанаец Сергей ЗИНЧЕНКО опубликовал на своей страничке в соцсети Instagram. Подчеркнул, что написал пост, чтобы исполнить решение суда и уведомление частного судебного исполнителя.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
283
"По решению суда" - Сергей Зинченко извинился за обвинения в сепаратизме перед жительницей Костаная
Отправлено: 28.03.25 - 16:47
#1
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В каждом приличном городе должен быть свой городской сумасшедший. А сейчас , когда из-за океана денюшки перекрыли,приходится извиняться, бо карбованцев нема.

[Исправлено: Gljuk, 28.03.2025 - 17:09]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7472
"По решению суда" - Сергей Зинченко извинился за обвинения в сепаратизме перед жительницей Костаная
Отправлено: 28.03.25 - 17:11
#2
Комментарий удален модератором.
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