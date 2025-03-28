Отправлено: - 16:51

Тот самый:

мне всё равно приходиться пользоваться услугами частных врачей.

vofkakst:

И все равно платишь. О

Цитата:Цитата:Денег в этот фонд собирается немерено и раз немерено и просто лежат, то и немерено РАЗВАРОВЫВАЮТСЯ.Смысл этой системы НЕПОНЯТЕН - если порталы всегда забиты и очередь к узкому специалисту ждёшь неделями и месяцами и не дождавшись и плюнув на всё идёшь к ПЛАТНИКАМ. ( ОНИ на это и расчитывают)Тогда нвдо сделать так: - раз в прикреплённой поликлинике нет специалиста, идёшь к любому платнику, естественно с направлением от лечащего врача и система АВТОМАТИЧЕСКИ оплачивает приём у платника.Ему ведь без разницы кто платит- у него это прежде всего БИЗНЕС.И деньги будут не лежать, а работать и воровать будут меньше.А, то додумались же с этих денег платили ПОВЫШЕННУЮ зарплату врачам во время пандемии - это наверное - НЕЦЕЛЕВОЕ использование денег.