Re: Еще 8 лошадей Пржевальского доставят на ПМЖ в этом году в...

Отправлено: - 00:36

......желательно богатым безграмотным буратино популярно обьяснить с лекцией и бращурками для чтения что представляет собой эта популяция ,а так как местое населения не понимает какова ценность этих лошадок усилить охрану ,чтоб те и другие не пустили их под нож,а то захотят попробывать вкус керкуланового мяса.