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≡ Еще 8 лошадей Пржевальского доставят на ПМЖ в этом году в Костанайскую область
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51433
Еще 8 лошадей Пржевальского доставят на ПМЖ в этом году в Костанайскую область
Отправлено: 28.03.25 - 00:36
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Первые 7 керкуланов — это древнее казахское название животного — прибыли в Торгай в июне прошлого года. Сегодня журналисты на брифинге спросили вице-министра экологии и природных ресурсов Нуркена ШАРБИЕВА, как переселенцы перенесли зиму, есть ли приплод, не угрожает ли лошадям паводок.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1907
Re: Еще 8 лошадей Пржевальского доставят на ПМЖ в этом году в...
Отправлено: 28.03.25 - 00:36
#1
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......желательно богатым безграмотным буратино популярно обьяснить с лекцией и бращурками для чтения что представляет собой эта популяция ,а так как местое населения не понимает какова ценность этих лошадок усилить охрану ,чтоб те и другие не пустили их под нож,а то захотят попробывать вкус керкуланового мяса.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7499
Еще 8 лошадей Пржевальского доставят на ПМЖ в этом году в Костанайскую область
Отправлено: 28.03.25 - 02:01
#2
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Что-то ничего не слышно про первую партию привезенных в прошлом году. Они наверное уже превратились в целый табуном. Даже мысленно не могу допустить что кто-то на них покусился, наверное на жеребца одели навигатор
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
714
Re: Еще 8 лошадей Пржевальского доставят на ПМЖ в этом году в...
Отправлено: 28.03.25 - 14:59
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Они наверное уже превратились в целый табуном

в казы, на чьих-нибудь столах)
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