НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Количество сайги в РК растет, но отстрел и отлов этих животных остаются под запретом
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51433
Количество сайги в РК растет, но отстрел и отлов этих животных остаются под запретом
Отправлено: 28.03.25 - 14:24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос о возможном регулировании размеров популяции сайгаков был 27 марта задан на брифинге в Костанае вице-министру экологии и природных ресурсов Нуркену ШАРБИЕВУ. Масштабный рост численности охраняемых животных беспокоит аграриев.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7499
Re: Количество сайги в РК растет, но отстрел и отлов этих...
Отправлено: 28.03.25 - 14:24
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приятель мой живет в Аркалыке,работает на мясокомбинате,который раз пытается привести мне консервы из сайгатины. Если честно, я не хочу даже пробовать эти консервы, что-то не внушают они доверия
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 98, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 98
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS