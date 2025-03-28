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≡ Это полный улёт: в парке санавиации Костанайской области появился Airbus
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51431
Это полный улёт: в парке санавиации Костанайской области появился Airbus
Отправлено: 28.03.25 - 00:49
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Я поговорил с техниками на лётном поле, и выяснил вот что: конечно, у «кукурузника» дальность лёта поболе – около 850 км, но это преимущество задействовано далеко не везде. Плюс вертолёта в том, что он может приземлиться на неподготовленную площадку.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1907
Re: Это полный улёт: в парке санавиации Костанайской области...
Отправлено: 28.03.25 - 00:49
#1
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Первый полёт прототип совершил в германском Донаувёрте ещё в 1999 году, но, несмотря на уже 25-летнюю эксплуатацию, модель до сих пор считается современной и востребованной.

....за державу сильно обидно,страна имеющая ресурсов практически всё таблицу Менделеева приобретает для области имеющая размер Германии б.ушный вертолёт из 90х, это как гоняли в 90х машины так наши правители втюхивают воздушные суда с израсходованым ресурсом,это по земле можно на шроту проехать,но летать это уже не безопасно...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7498
Re: Это полный улёт: в парке санавиации Костанайской области...
Отправлено: 28.03.25 - 01:57
#2
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Министр сказала что они совершенно новые
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11661
Re: Это полный улёт: в парке санавиации Костанайской области...
Отправлено: 28.03.25 - 02:16
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
приобретает для области имеющая размер Германии б.ушный вертолёт из 90х,


----Читайте внимательней ! --***Именно этот борт новый, у него нет налёта.***
;-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6777
Re: Это полный улёт: в парке санавиации Костанайской области...
Отправлено: 28.03.25 - 08:42
#4
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Друзья, всем желаю доброго утра, мира, успехов, позитива, везенья, хорошего настроения, пусть этот день будет наполнен радостными моментами!

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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1661
Re: Это полный улёт: в парке санавиации Костанайской области...
Отправлено: 28.03.25 - 09:52
#5
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Какая разница новый/старый,надолго ли он нам этот стеклянный ... :lol: Помните лет 15 назад всё летали чёрненькие американские вертолёты над городом,так всеж поразбивали за 5 лет :lol: охотнички :lol:
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2276
Это полный улёт: в парке санавиации Костанайской области появился Airbus
Отправлено: 28.03.25 - 10:10
#6
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Цитата:
Гога:
Именно этот борт новый, у него нет налёта.***

Вертолеты Eurocopter H145, не знаю на счет именно этой модели в статье, собирают на ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг". Совместное предприятие именуемое еще как Airbus Helicopters Kazakhstan Engineering, было создано в апреле 2011 года по инициативе президента РК Нурсултана Назарбаева и экс-президента Франции Николя Саркози. Согласно контракту лицензионная сборка вертолетов в Республике Казахстан осуществляется на паритетной основе: 50% долевого участия у АО "НК "Казахстан инжиниринг" и 50% у франко-германской корпорации "Airbus Helicopters". Открытие завода состоялось 29 июня 2012 года.
По
каталогу продукции СП, данной модели воздушного судна с литерой "D3" на сайте нет, может еще сайт не обновили.
Предприятие расположено в Астане, так что на ТО долететь без проблем, так как дальность полета составляет 700-750 км в зависимости от направления ветра, да и на ТО летят без пассажиров.
Техобслуживание производится исходя из налёта машины или по календарю, смотря какой критерий быстрее наступает. При малых налетах согласно календарного графика.
Капитальный ремонт производится либо через 3 года, либо когда налёт составляет 800 часов, время ремонта 1-1,5 месяца.

[Исправлено: Нурбанчик, 28.03.2025 - 11:28]
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1449
Re: Это полный улёт: в парке санавиации Костанайской области...
Отправлено: 28.03.25 - 10:14
#7
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Цитата:
- Дальность лёта воздушного судна – 350 км в один конец, - добавляет Олег Мелешенко, - то есть мы вполне можем обслуживать, например, Карасуский район, который сейчас в паводковой ситуации и в режиме ЧС, в повышенной опасности – мы имеем возможность пациентов оттуда забирать. Можем обслуживать районы, которые находятся в тяжёлой транспортной доступности.


Тут чуть-чуть слукавили. Санавиация-то в основном летает в Аркалык, потому что там большое население, но врачей мало, дорог нормальных нет и поезд идёт 17 часов - вывезти оттуда по земле кого-то живым нереально. И этот вертолёт туда не долетит...

Но как скорая помощь вполне, допустим вылететь на тяжёлое ДТП для эвакуации пострадавших с дороги. Радиус хороший. Только персонала закреплённого нет, на утверждение и согласование тратятся драгоценные минуты.

Цитата:
родом из Шанхая2022:
б.ушный вертолёт из 90х


С чего он б/ушный? Модель разработана в 1999 году, производят их и сейчас. Вообще в авиации многие модели держатся по 50 лет, те же вертолёты Ми или Ка из 1960-80 годов до сих пор используются.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2276
Это полный улёт: в парке санавиации Костанайской области появился Airbus
Отправлено: 28.03.25 - 10:22
#8
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Цитата:
Тот самый:
Тут чуть-чуть слукавили. Санавиация-то в основном летает в Аркалык, потому что там большое население, но врачей мало, дорог нормальных нет и поезд идёт 17 часов - вывезти оттуда по земле кого-то живым нереально. И этот вертолёт туда не долетит...

К сожалению туда-обратно не получится. Нужно со временем в Аркалыке на территории аэропорта организовать дозаправочный пункт. Только вот стоимость топлива наверное будет не из дешевых, так как со складов авиаГСМ в Аркалык придется его доставлять.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2276
Это полный улёт: в парке санавиации Костанайской области появился Airbus
Отправлено: 28.03.25 - 10:30
#9
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Цитата:
Сабыр:
Помните лет 15 назад всё летали чёрненькие американские вертолёты над городом,так всеж поразбивали за 5 лет

Те были американские, а эти собирают в Астане.
:-)
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1661
Re: Это полный улёт: в парке санавиации Костанайской области...
Отправлено: 28.03.25 - 11:59
#10
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Цитата:
Нурбанчик:
эти собирают в Астане

Это "завод" закрылся практически сразу после открытия :lol: По обычной нашей "производственной" схеме :lol:
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1661
Re: Это полный улёт: в парке санавиации Костанайской области...
Отправлено: 28.03.25 - 12:01
#11
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И потом,сейчас бешенная нехватка пилотов,и кто пойдёт в медицину на вертолёт? Или з/плату дали миллион. Чот сомневаюсь :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7469
Это полный улёт: в парке санавиации Костанайской области появился Airbus
Отправлено: 28.03.25 - 12:45
#12
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Цитата:
Сабыр:
Это "завод" закрылся практически сразу после открытия

Зашёл на сайт, вроде работает, во всяком случае заказы принимает
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1661
Это полный улёт: в парке санавиации Костанайской области появился Airbus
Отправлено: 28.03.25 - 12:54
#13
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Цитата:
saba:
вроде работает

Хотя может колёса и прикручивают :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1455
Это полный улёт: в парке санавиации Костанайской области появился Airbus
Отправлено: 28.03.25 - 13:54
#14
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Цитата:
Сабыр:
Хотя может колёса и прикручивают

Так в данном случае это ещё хуже. У него так-то по фотографии колес не имеется. То есть пока довезли отвалились :lol:
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