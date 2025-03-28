Это полный улёт: в парке санавиации Костанайской области появился Airbus
Отправлено: 28.03.25 - 00:49
Я поговорил с техниками на лётном поле, и выяснил вот что: конечно, у «кукурузника» дальность лёта поболе – около 850 км, но это преимущество задействовано далеко не везде. Плюс вертолёта в том, что он может приземлиться на неподготовленную площадку. Читать новость
Первый полёт прототип совершил в германском Донаувёрте ещё в 1999 году, но, несмотря на уже 25-летнюю эксплуатацию, модель до сих пор считается современной и востребованной.
....за державу сильно обидно,страна имеющая ресурсов практически всё таблицу Менделеева приобретает для области имеющая размер Германии б.ушный вертолёт из 90х, это как гоняли в 90х машины так наши правители втюхивают воздушные суда с израсходованым ресурсом,это по земле можно на шроту проехать,но летать это уже не безопасно...
Гога: Именно этот борт новый, у него нет налёта.***
Вертолеты Eurocopter H145, не знаю на счет именно этой модели в статье, собирают на ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг". Совместное предприятие именуемое еще как Airbus Helicopters Kazakhstan Engineering, было создано в апреле 2011 года по инициативе президента РК Нурсултана Назарбаева и экс-президента Франции Николя Саркози. Согласно контракту лицензионная сборка вертолетов в Республике Казахстан осуществляется на паритетной основе: 50% долевого участия у АО "НК "Казахстан инжиниринг" и 50% у франко-германской корпорации "Airbus Helicopters". Открытие завода состоялось 29 июня 2012 года. По каталогу продукции СП, данной модели воздушного судна с литерой "D3" на сайте нет, может еще сайт не обновили. Предприятие расположено в Астане, так что на ТО долететь без проблем, так как дальность полета составляет 700-750 км в зависимости от направления ветра, да и на ТО летят без пассажиров. Техобслуживание производится исходя из налёта машины или по календарю, смотря какой критерий быстрее наступает. При малых налетах согласно календарного графика. Капитальный ремонт производится либо через 3 года, либо когда налёт составляет 800 часов, время ремонта 1-1,5 месяца.
- Дальность лёта воздушного судна – 350 км в один конец, - добавляет Олег Мелешенко, - то есть мы вполне можем обслуживать, например, Карасуский район, который сейчас в паводковой ситуации и в режиме ЧС, в повышенной опасности – мы имеем возможность пациентов оттуда забирать. Можем обслуживать районы, которые находятся в тяжёлой транспортной доступности.
Тут чуть-чуть слукавили. Санавиация-то в основном летает в Аркалык, потому что там большое население, но врачей мало, дорог нормальных нет и поезд идёт 17 часов - вывезти оттуда по земле кого-то живым нереально. И этот вертолёт туда не долетит...
Но как скорая помощь вполне, допустим вылететь на тяжёлое ДТП для эвакуации пострадавших с дороги. Радиус хороший. Только персонала закреплённого нет, на утверждение и согласование тратятся драгоценные минуты.
Цитата:
родом из Шанхая2022: б.ушный вертолёт из 90х
С чего он б/ушный? Модель разработана в 1999 году, производят их и сейчас. Вообще в авиации многие модели держатся по 50 лет, те же вертолёты Ми или Ка из 1960-80 годов до сих пор используются.
Тот самый: Тут чуть-чуть слукавили. Санавиация-то в основном летает в Аркалык, потому что там большое население, но врачей мало, дорог нормальных нет и поезд идёт 17 часов - вывезти оттуда по земле кого-то живым нереально. И этот вертолёт туда не долетит...
К сожалению туда-обратно не получится. Нужно со временем в Аркалыке на территории аэропорта организовать дозаправочный пункт. Только вот стоимость топлива наверное будет не из дешевых, так как со складов авиаГСМ в Аркалык придется его доставлять.
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