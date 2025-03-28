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- Дальность лёта воздушного судна – 350 км в один конец, - добавляет Олег Мелешенко, - то есть мы вполне можем обслуживать, например, Карасуский район, который сейчас в паводковой ситуации и в режиме ЧС, в повышенной опасности – мы имеем возможность пациентов оттуда забирать. Можем обслуживать районы, которые находятся в тяжёлой транспортной доступности.

родом из Шанхая2022:

б.ушный вертолёт из 90х

Цитата:Тут чуть-чуть слукавили. Санавиация-то в основном летает в Аркалык, потому что там большое население, но врачей мало, дорог нормальных нет и поезд идёт 17 часов - вывезти оттуда по земле кого-то живым нереально. И этот вертолёт туда не долетит...Но как скорая помощь вполне, допустим вылететь на тяжёлое ДТП для эвакуации пострадавших с дороги. Радиус хороший. Только персонала закреплённого нет, на утверждение и согласование тратятся драгоценные минуты.Цитата:С чего он б/ушный? Модель разработана в 1999 году, производят их и сейчас. Вообще в авиации многие модели держатся по 50 лет, те же вертолёты Ми или Ка из 1960-80 годов до сих пор используются.