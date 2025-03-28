Отправлено: - 10:33

maxsaf:

А у тебя? Ты же сам говорил, что в России мне одна дорога - на СВО. По твоему я щас с фронта пишу?

maxsaf:

Чё ты считаешь? Тебя касается? Нет

maxsaf:

А тут прям такая забота, испереживался бедный.

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