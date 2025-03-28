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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27156
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.03.25 - 10:32
#4696
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Цитата:
abaika95:
Ну и как к этому относится?

В новой энциклопедии так и будет написано: оборонительная война. Геройский Донбасс оборонялся в одиночку, пока не пришли на помощь соседи - Россия и Беларусь. Победители будут писать новую энциклопедию. Трамп в ней будет лауреатом Нобелевской премии. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17932
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.03.25 - 10:33
#4697
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Цитата:
maxsaf:
А у тебя? Ты же сам говорил, что в России мне одна дорога - на СВО. По твоему я щас с фронта пишу?

Говорю же мы не проверяли
Может тебя пропагандон Федоров под крыло взял
Против Казахстана работать Цитата:
maxsaf:
Чё ты считаешь? Тебя касается? Нет

Касается на прямую
Меньше людей в России
Меньше у меня хаты будут сдаваться
У меня своя выгода чтобы был мир на земле
А кремль мне гадит убивая свое платежеспособное население Цитата:
maxsaf:
А тут прям такая забота, испереживался бедный.

Ну ты русофоб искренний
Тут лесных зверей то жалко при пожарах
А тебе типа любителю русского мира НАЧХАТЬ на русских мужиков гибнущих фиг пойми за что? Хотя ты же украинец я забыл точно
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17932
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.03.25 - 10:34
#4698
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Цитата:
maxsaf:
Победители будут писать новую энциклопедию

А эти победители с тобой в одной комнате?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27156
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.03.25 - 10:36
#4699
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Цитата:
abaika95:
Говорю же мы не проверяли Может тебя пропагандон Федоров под крыло взял Против Казахстана работать

Работать?))) просто зашёл, поугарал, какая же это работа?))

Цитата:
abaika95:
Меньше у меня хаты будут сдаваться У меня своя выгода чтобы был мир на земле А кремль мне гадит убивая свое платежеспособное население

В Спортлото уже обращался с жалобой?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17932
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.03.25 - 10:37
#4700
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Цитата:
maxsaf:
Хотели безвиз, в Европу, в НАТО, а получили как в песне, "йогуртом по губам". Минус территории и ресурсы. Долг в пол триллиона. Это фиаско, братан.

Курская область
Часть уже Белгородской
Перекрытый газ
Санкции
250 тыс трупов мужиков
500 тыс инвалидов
300 млрд замороженных активов на западе
Чё хотели то в итоге?
Кусочек степи для могилок?
Йогуртом по губам себе или по губам всему своему поколению и детям которые теперь живут в стране которую ненавидит весь мир за тупизну властей?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1454
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.03.25 - 10:38
#4701
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Цитата:
abaika95:
...не имеет власти и силы в России

На мой взгляд ваша тирада в данном случае не уместна. Этот диалог из интервью с гражданами не являющимися президентами на улице в Мурманске. К тому персонажу у меня вопросов нет. У меня есть вопросы к гражданам которые по всей видимости получают удовольствие от того что не имеют собственного мнения, а если и имеют то сцут его высказать скрываясь за обтекаемыми увиливающими формулировками.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17932
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.03.25 - 10:39
#4702
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Цитата:
maxsaf:
Работать?))) просто зашёл, поугарал, какая же это работа?))

Согласен
Какой из тебя работник
Кадровый голод в России
Фиг пойми кого уже набирают Цитата:
maxsaf:
В Спортлото уже обращался с жалобой?)

А Спортлото может спасти русских мужчин от бессмысленной гибели ради газа Миллера?
Если да обращусь
Хоть что-то сделаю на благо
Я же не Русофоб как ты
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27156
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.03.25 - 10:39
#4703
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Цитата:
abaika95:
Курская область

Сужду так и держишь? Сколько погибших из трубы достал?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27156
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.03.25 - 10:41
#4704
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Цитата:
abaika95:
Хоть что-то сделаю на благо

Руки вверх подними - так ты больше всего жизней сохранишь.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1454
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.03.25 - 10:42
#4705
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От хрена уши тот Трамп получит а не нобелевскую премию.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17932
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.03.25 - 10:43
#4706
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Цитата:
maxsaf:
Сужду так и держишь? Сколько погибших из трубы достал

Сколько положили чтобы разбитую суджу вернуть на 3 году войны?
Киев за 3 или 2 дня?
Цитата:
maxsaf:
Руки вверх подними - так ты больше всего жизней сохранишь.

Поднял вот
Перестали русские мужики гибнуть? Нет
Вот ещё одного дроном убили
Не помогает твой прием
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17932
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.03.25 - 10:48
#4707
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Кто-нибудь из руфособов любящих смаковать гибель российского мужского населения на фронте скрывая это за мнимыми "прорывами" может объяснить внятно цель России сейчас?

Дойти до Киева? Чушь собачья и все это понимают что не реально уже
Отжать максимум сколько можно у Украины? И сколько лет ещё воевать будут? И главное где столько корейцев найти?
Договорится с США чтобы Украина не вступала в НАТО? А смысл если само НАТО уже под вопросом и Европа формирует новый альянс без Трампа чтобы финансировать Украину


Чего хочет Россия сейчас кроме увеличения трупов своих солдат?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27156
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.03.25 - 10:49
#4708
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Цитата:
abaika95:
Поднял вот Перестали русские мужики гибнуть? Нет Вот ещё одного дроном убили Не помогает твой прием

Помогает

Цитата:
Президент России Владимир Путин предложил обсудить введение временного управления на Украине. Руководство республикой возможно под эгидой ООН вместе с США, странами Европы и партнерами РФ, считает он.

По его словам, это нужно для проведения там выборов. Российский лидер также отметил, что гражданские органы власти на Украине сейчас не являются законными, поскольку не было выборов президента. «Конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти. Губернаторы назначаются и так далее. Если он [президент Украины Владимир Зеленский] сам нелегитимный, то все остальные — тоже», — сказал российский лидер. Временное управление позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство.



тыц
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