В новой энциклопедии так и будет написано: оборонительная война. Геройский Донбасс оборонялся в одиночку, пока не пришли на помощь соседи - Россия и Беларусь. Победители будут писать новую энциклопедию. Трамп в ней будет лауреатом Нобелевской премии.
maxsaf: Хотели безвиз, в Европу, в НАТО, а получили как в песне, "йогуртом по губам". Минус территории и ресурсы. Долг в пол триллиона. Это фиаско, братан.
Курская область Часть уже Белгородской Перекрытый газ Санкции 250 тыс трупов мужиков 500 тыс инвалидов 300 млрд замороженных активов на западе Чё хотели то в итоге? Кусочек степи для могилок? Йогуртом по губам себе или по губам всему своему поколению и детям которые теперь живут в стране которую ненавидит весь мир за тупизну властей?
На мой взгляд ваша тирада в данном случае не уместна. Этот диалог из интервью с гражданами не являющимися президентами на улице в Мурманске. К тому персонажу у меня вопросов нет. У меня есть вопросы к гражданам которые по всей видимости получают удовольствие от того что не имеют собственного мнения, а если и имеют то сцут его высказать скрываясь за обтекаемыми увиливающими формулировками.
Кто-нибудь из руфособов любящих смаковать гибель российского мужского населения на фронте скрывая это за мнимыми "прорывами" может объяснить внятно цель России сейчас?
Дойти до Киева? Чушь собачья и все это понимают что не реально уже Отжать максимум сколько можно у Украины? И сколько лет ещё воевать будут? И главное где столько корейцев найти? Договорится с США чтобы Украина не вступала в НАТО? А смысл если само НАТО уже под вопросом и Европа формирует новый альянс без Трампа чтобы финансировать Украину
Чего хочет Россия сейчас кроме увеличения трупов своих солдат?
abaika95: Поднял вот Перестали русские мужики гибнуть? Нет Вот ещё одного дроном убили Не помогает твой прием
Помогает
Цитата:
Президент России Владимир Путин предложил обсудить введение временного управления на Украине. Руководство республикой возможно под эгидой ООН вместе с США, странами Европы и партнерами РФ, считает он.
По его словам, это нужно для проведения там выборов. Российский лидер также отметил, что гражданские органы власти на Украине сейчас не являются законными, поскольку не было выборов президента. «Конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти. Губернаторы назначаются и так далее. Если он [президент Украины Владимир Зеленский] сам нелегитимный, то все остальные — тоже», — сказал российский лидер. Временное управление позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство.
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