Re: Осуждённого за создание сайта для обмена криптовалют...

Отправлено: - 01:20

А считать ты умеешь? — Умею, до пяти. — А сколько будет дважды два, знаешь? — Не-а. — Ты что, никогда не учился в школе? — Нет. — Молодчина! Как ты меня обрадовал! — Плакали наши денежки. — Три сольдо плюс три сольдо будет десять сольдо, так? — Так. — Ну, а десять сольдо плюс пять сольдо — сто сольдо! Так? — Так. — А раз так, синьор Буратино, с вас причитается пять золотых.



...«Пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало бы с руки».

....для любителей халявы книгу Толстого не осилят так фильм хоть посмотрят....для вразумления....