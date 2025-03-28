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≡ Это полный улёт: в парке санавиации Костанайской области появился Airbus
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51429
Это полный улёт: в парке санавиации Костанайской области появился Airbus
Отправлено: 28.03.25 - 00:49
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Я поговорил с техниками на лётном поле, и выяснил вот что: конечно, у «кукурузника» дальность лёта поболе – около 850 км, но это преимущество задействовано далеко не везде. Плюс вертолёта в том, что он может приземлиться на неподготовленную площадку.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1907
Re: Это полный улёт: в парке санавиации Костанайской области...
Отправлено: 28.03.25 - 00:49
#1
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Первый полёт прототип совершил в германском Донаувёрте ещё в 1999 году, но, несмотря на уже 25-летнюю эксплуатацию, модель до сих пор считается современной и востребованной.

....за державу сильно обидно,страна имеющая ресурсов практически всё таблицу Менделеева приобретает для области имеющая размер Германии б.ушный вертолёт из 90х, это как гоняли в 90х машины так наши правители втюхивают воздушные суда с израсходованым ресурсом,это по земле можно на шроту проехать,но летать это уже не безопасно...
Профайл
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7498
Re: Это полный улёт: в парке санавиации Костанайской области...
Отправлено: 28.03.25 - 01:57
#2
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Министр сказала что они совершенно новые
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