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≡ Осуждённого за создание сайта для обмена криптовалют допросили по делу о финпирамиде в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51429
Осуждённого за создание сайта для обмена криптовалют допросили по делу о финпирамиде в суде Костаная
Отправлено: 27.03.25 - 20:31
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Алексея ЕЛИСЕЕВА подключили на процесс по делу о руководстве костанайским подразделением финансовой пирамиды Finiko онлайн из колонии-поселения, в которой он отбывает срок. Его сайт использовали потерпевшие в деле Finiko для обмена цифровых валют на национальные.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
782
Re: Осуждённого за создание сайта для обмена криптовалют...
Отправлено: 27.03.25 - 20:31
#1
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Тех, кто меркантилен и любит получить "легкие" деньги, судьба реальная научит быть очень осторожными! Тут явно прослеживается, что умысла у подсудимой присвоить деньги условных потерпевших не было! Отсюда вывод: без лоха, просто никуда!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1907
Re: Осуждённого за создание сайта для обмена криптовалют...
Отправлено: 28.03.25 - 01:20
#2
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А считать ты умеешь? — Умею, до пяти. — А сколько будет дважды два, знаешь? — Не-а. — Ты что, никогда не учился в школе? — Нет. — Молодчина! Как ты меня обрадовал! — Плакали наши денежки. — Три сольдо плюс три сольдо будет десять сольдо, так? — Так. — Ну, а десять сольдо плюс пять сольдо — сто сольдо! Так? — Так. — А раз так, синьор Буратино, с вас причитается пять золотых.

...«Пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало бы с руки».
....для любителей халявы книгу Толстого не осилят так фильм хоть посмотрят....для вразумления....
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7498
Осуждённого за создание сайта для обмена криптовалют допросили по делу о финпирамиде в суде Костаная
Отправлено: 28.03.25 - 02:09
#3
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Вчера меня крутили жулики,сначали расхвалили с предложение открыть благотворительную акцию для чего обещали прислать полтора ляма евро,но в специальном сейфе через посольство Великобритании. Мне сказали приготовить восемьсот тысяч нашими для оплаты таможенный пошлины. На мои стонания что нет у меня таких денег предлагали взять кредит.
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