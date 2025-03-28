Re: Это полный улёт: в парке санавиации Костанайской области...

Отправлено: - 00:49

Первый полёт прототип совершил в германском Донаувёрте ещё в 1999 году, но, несмотря на уже 25-летнюю эксплуатацию, модель до сих пор считается современной и востребованной.



....за державу сильно обидно,страна имеющая ресурсов практически всё таблицу Менделеева приобретает для области имеющая размер Германии б.ушный вертолёт из 90х, это как гоняли в 90х машины так наши правители втюхивают воздушные суда с израсходованым ресурсом,это по земле можно на шроту проехать,но летать это уже не безопасно...