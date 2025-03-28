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≡ Вкладчики ЕНПФ потеряли 370,6 млрд тенге с начала года. В чём причина?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51429
Вкладчики ЕНПФ потеряли 370,6 млрд тенге с начала года. В чём причина?
Отправлено: 28.03.25 - 00:17
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С начала 2025 года вкладчики ЕНПФ потеряли 370,56 млрд тенге. Доходность пенсионных активов за январь-февраль 2025 года составила минус 1,64%. В ЕНПФ назвали основные причины отрицательного инвестиционного дохода.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
2017
Re: Вкладчики ЕНПФ потеряли 370,6 млрд тенге с начала года. В...
Отправлено: 28.03.25 - 00:17
#1
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В ЕНПФ назвали основные причины отрицательного инвестиционного дохода///Доход по определению не может быть отрицательным, или это уже не доход.
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