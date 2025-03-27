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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43959
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 23:27
#4666
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Цитата:
abaika95:
прапор не доводя до части убивал мужиков выстрелом в затылок в лесочке

Мне тоже говорили об том, там повсеместно русские убивают русских.
Это и есть пресловутый русский мир..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27147
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 23:29
#4667
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Цитата:
111:
Мне тоже говорили об том

Подруги подруг или брат друга из Житомира? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27147
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 23:31
#4668
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Цитата:
111:
Какая хорошая методичка.

Абайка считает что так уже не модно говорить. Прислушайся к его совету. Кстати, прикольно вы оба вылезли одновременно. Синхронисты :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43959
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 23:31
#4669
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Цитата:
maxsaf:
Подруги подруг или брат

А разница?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7466
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 23:32
#4670
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Не успели Е.М.Шульман объявить в розыск в России, как наш КазГюу тут же отрапортовал, что контракт с ней расторгли аж в 2024 году! Кто то говорил, что нами из США руководят, а рапортуем Кремлю?
Стыдно за наших функционеров от образования!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17919
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 23:32
#4671
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Цитата:
таноми52:
Кстати, раньше ты мне в безграмотность не тыкал

Потомучто раньше ты писала более менее грамотно
А сейчас видимо деградация началась
Цитата:
таноми52:
знаток русского языка,коль других поучаешь

Не знаток
Но фраза СССР подписывалА прям глаз режет
Русский мир
Тьфу
Цитата:
таноми52:
Сталин потому не обращался в Лигу наций по поводу журналистов и др. лиц, что не имел права, а РФ ИМЕЕТ право

Давай так
Сталин бы ныл в мировые организации что его журналистов убивают нацисты?
Проведи для себя мыслительный эксперимент)
Цитата:
maxsaf:
Я айтишник, им и останусь, буду зарабатывать нормально в любой стране при любой власти

Нет
В России тебя бы мобилизовали чтобы кодировать программы для Дронов
Ты бы попытался сбежать, поймали дали 7 лет и заставили подписать контракт с Вагнером
На фронте ты айтишник вместо прямых айтишных дел получил бы автомат и пошел на штурм
На все твои возмущения почему ты айтишник должен как обычный расходник штурмовать окопы? тебя бы били в ответ и сажали в яму на неделю
А потом ты бы просто тихо погиб в очередном штурме села кукуево
Конец айтишника
А сколько таких в России сейчас?

Цитата:
maxsaf:
Остальные дни, месяцы, годы сопротивления будут оплачиваться из ресурсов Украины, землёй, полезными ископаемыми, территорией. Можно сопротивляться пока там вообще все не закончится.

А тебе лично в Канаде какая разница когда и за что будет расплачиваться Украина?
Ну расплатятся украинцы с США за помощь
Главное не оставаться с Россией
Выбор же? Или ты против выбора? Цитата:
таноми52:
Так и представляю тебя сидящим, без слушателей, на лавочке у подъезда и выплёвывающим в пространство всю эту муть

А ты мне на что?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27147
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 23:32
#4672
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Цитата:
111:
Так мы и так в этом объединении. И мы от туда не выходили!

Тем лучше для вас, гладко всё пройдёт :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43959
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 23:32
#4673
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Цитата:
maxsaf:
Абайка считает

И?
Мне то что с того, кто как считает?
Я считаю по своему..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43959
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 23:33
#4674
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Цитата:
maxsaf:
Тем лучше для вас, гладко всё пройдёт

Ну если без натирания, то нужно купить просто смазку..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43959
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 23:35
#4675
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Цитата:
abaika95:
Конец айтишника А сколько таких в России сейчас

У меня живет тут сейчас русский айтишник с Питера, русским с России он не нужен
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17919
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 23:36
#4676
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Цитата:
111:
Мне тоже говорили об том, там повсеместно русские убивают русских. Это и есть пресловутый русский мир..

Какой-то кромешный кошмар и ад в России творится

Раньше невзоровский фильм "чистилище" воспринимал как трешуху ради впечатления публики
А оказывается ничего не наврал и сейчас мы видим тоже самое
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43959
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 23:36
#4677
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Цитата:
abaika95:
А ты мне на что?

Ну вообще то бабушки нужны на лавочке, это как украинский дрон Баба Яга.
Все услышит и где надо помечет..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7466
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 23:39
#4678
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Жаль все таки,эти ссылки не умею сюда отправлять! Смотрел,как говорит Скептик инфопомойку, Настоящее время, это радио Свобода по моему, показывают видео очевидцев, как российские дроны и ракеты в Днепре взрываются прямо над их окнами, как бегут игроки с футбольного поля, а российское Минобороны бодро рапортует о ликвидации военного аэродрома и т д.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27147
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 23:41
#4679
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Цитата:
abaika95:
А тебе лично в Канаде какая разница когда и за что будет расплачиваться Украина? Ну расплатятся украинцы с США за помощь Главное не оставаться с Россией Выбор же? Или ты против выбора?

Тут главное чтобы Украина была довольна своим выбором (в чем я лично сомневаюсь)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17919
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 23:42
#4680
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Это как та история с волонтёрами российскими которые оказались женой и сестрой какого то генерала
Объявляли сбор на помощь нашим ребятам на фронте
Бабки пилили,покупали буханку старую загружали туда в коробках кусочки старых Дронов и подрывали на дороге и фоткали

Ой
Ребята наш сбор провалился, враг подбил нашу помощь, объявляем новую
Два айтишника оператора Дронов рассказали эту историю военкорам
Их за это, этот же генерал отправил в штурмовую роту где те и погибли
Шедевр
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