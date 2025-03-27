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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 23:27
Цитата:
Мне тоже говорили об том, там повсеместно русские убивают русских.
Это и есть пресловутый русский мир..
abaika95:
прапор не доводя до части убивал мужиков выстрелом в затылок в лесочке
прапор не доводя до части убивал мужиков выстрелом в затылок в лесочке
Мне тоже говорили об том, там повсеместно русские убивают русских.
Это и есть пресловутый русский мир..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 23:29
Цитата:
Подруги подруг или брат друга из Житомира?
111:
Мне тоже говорили об том
Мне тоже говорили об том
Подруги подруг или брат друга из Житомира?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 23:31
Цитата:
Абайка считает что так уже не модно говорить. Прислушайся к его совету. Кстати, прикольно вы оба вылезли одновременно. Синхронисты
111:
Какая хорошая методичка.
Какая хорошая методичка.
Абайка считает что так уже не модно говорить. Прислушайся к его совету. Кстати, прикольно вы оба вылезли одновременно. Синхронисты
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 23:31
Цитата:
А разница?
maxsaf:
Подруги подруг или брат
Подруги подруг или брат
А разница?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7466
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 23:32
Не успели Е.М.Шульман объявить в розыск в России, как наш КазГюу тут же отрапортовал, что контракт с ней расторгли аж в 2024 году! Кто то говорил, что нами из США руководят, а рапортуем Кремлю?
Стыдно за наших функционеров от образования!
Стыдно за наших функционеров от образования!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17919
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 23:32
Цитата:
Потомучто раньше ты писала более менее грамотно
А сейчас видимо деградация началась
Цитата:
Не знаток
Но фраза СССР подписывалА прям глаз режет
Русский мир
Тьфу
Цитата:
Давай так
Сталин бы ныл в мировые организации что его журналистов убивают нацисты?
Проведи для себя мыслительный эксперимент)
Цитата:
Нет
В России тебя бы мобилизовали чтобы кодировать программы для Дронов
Ты бы попытался сбежать, поймали дали 7 лет и заставили подписать контракт с Вагнером
На фронте ты айтишник вместо прямых айтишных дел получил бы автомат и пошел на штурм
На все твои возмущения почему ты айтишник должен как обычный расходник штурмовать окопы? тебя бы били в ответ и сажали в яму на неделю
А потом ты бы просто тихо погиб в очередном штурме села кукуево
Конец айтишника
А сколько таких в России сейчас?
Цитата:
А тебе лично в Канаде какая разница когда и за что будет расплачиваться Украина?
Ну расплатятся украинцы с США за помощь
Главное не оставаться с Россией
Выбор же? Или ты против выбора? Цитата:
А ты мне на что?
таноми52:
Кстати, раньше ты мне в безграмотность не тыкал
Кстати, раньше ты мне в безграмотность не тыкал
Потомучто раньше ты писала более менее грамотно
А сейчас видимо деградация началась
Цитата:
таноми52:
знаток русского языка,коль других поучаешь
знаток русского языка,коль других поучаешь
Не знаток
Но фраза СССР подписывалА прям глаз режет
Русский мир
Тьфу
Цитата:
таноми52:
Сталин потому не обращался в Лигу наций по поводу журналистов и др. лиц, что не имел права, а РФ ИМЕЕТ право
Сталин потому не обращался в Лигу наций по поводу журналистов и др. лиц, что не имел права, а РФ ИМЕЕТ право
Давай так
Сталин бы ныл в мировые организации что его журналистов убивают нацисты?
Проведи для себя мыслительный эксперимент)
Цитата:
maxsaf:
Я айтишник, им и останусь, буду зарабатывать нормально в любой стране при любой власти
Я айтишник, им и останусь, буду зарабатывать нормально в любой стране при любой власти
Нет
В России тебя бы мобилизовали чтобы кодировать программы для Дронов
Ты бы попытался сбежать, поймали дали 7 лет и заставили подписать контракт с Вагнером
На фронте ты айтишник вместо прямых айтишных дел получил бы автомат и пошел на штурм
На все твои возмущения почему ты айтишник должен как обычный расходник штурмовать окопы? тебя бы били в ответ и сажали в яму на неделю
А потом ты бы просто тихо погиб в очередном штурме села кукуево
Конец айтишника
А сколько таких в России сейчас?
Цитата:
maxsaf:
Остальные дни, месяцы, годы сопротивления будут оплачиваться из ресурсов Украины, землёй, полезными ископаемыми, территорией. Можно сопротивляться пока там вообще все не закончится.
Остальные дни, месяцы, годы сопротивления будут оплачиваться из ресурсов Украины, землёй, полезными ископаемыми, территорией. Можно сопротивляться пока там вообще все не закончится.
А тебе лично в Канаде какая разница когда и за что будет расплачиваться Украина?
Ну расплатятся украинцы с США за помощь
Главное не оставаться с Россией
Выбор же? Или ты против выбора? Цитата:
таноми52:
Так и представляю тебя сидящим, без слушателей, на лавочке у подъезда и выплёвывающим в пространство всю эту муть
Так и представляю тебя сидящим, без слушателей, на лавочке у подъезда и выплёвывающим в пространство всю эту муть
А ты мне на что?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 23:32
Цитата:
Тем лучше для вас, гладко всё пройдёт
111:
Так мы и так в этом объединении. И мы от туда не выходили!
Так мы и так в этом объединении. И мы от туда не выходили!
Тем лучше для вас, гладко всё пройдёт
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 23:32
Цитата:
И?
Мне то что с того, кто как считает?
Я считаю по своему..
maxsaf:
Абайка считает
Абайка считает
И?
Мне то что с того, кто как считает?
Я считаю по своему..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 23:33
Цитата:
Ну если без натирания, то нужно купить просто смазку..
maxsaf:
Тем лучше для вас, гладко всё пройдёт
Тем лучше для вас, гладко всё пройдёт
Ну если без натирания, то нужно купить просто смазку..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 23:35
Цитата:
У меня живет тут сейчас русский айтишник с Питера, русским с России он не нужен
abaika95:
Конец айтишника А сколько таких в России сейчас
Конец айтишника А сколько таких в России сейчас
У меня живет тут сейчас русский айтишник с Питера, русским с России он не нужен
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17919
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 23:36
Цитата:
Какой-то кромешный кошмар и ад в России творится
Раньше невзоровский фильм "чистилище" воспринимал как трешуху ради впечатления публики
А оказывается ничего не наврал и сейчас мы видим тоже самое
111:
Мне тоже говорили об том, там повсеместно русские убивают русских. Это и есть пресловутый русский мир..
Мне тоже говорили об том, там повсеместно русские убивают русских. Это и есть пресловутый русский мир..
Какой-то кромешный кошмар и ад в России творится
Раньше невзоровский фильм "чистилище" воспринимал как трешуху ради впечатления публики
А оказывается ничего не наврал и сейчас мы видим тоже самое
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 23:36
Цитата:
Ну вообще то бабушки нужны на лавочке, это как украинский дрон Баба Яга.
Все услышит и где надо помечет..
abaika95:
А ты мне на что?
А ты мне на что?
Ну вообще то бабушки нужны на лавочке, это как украинский дрон Баба Яга.
Все услышит и где надо помечет..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7466
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 23:39
Жаль все таки,эти ссылки не умею сюда отправлять! Смотрел,как говорит Скептик инфопомойку, Настоящее время, это радио Свобода по моему, показывают видео очевидцев, как российские дроны и ракеты в Днепре взрываются прямо над их окнами, как бегут игроки с футбольного поля, а российское Минобороны бодро рапортует о ликвидации военного аэродрома и т д.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 23:41
Цитата:
Тут главное чтобы Украина была довольна своим выбором (в чем я лично сомневаюсь)
abaika95:
А тебе лично в Канаде какая разница когда и за что будет расплачиваться Украина? Ну расплатятся украинцы с США за помощь Главное не оставаться с Россией Выбор же? Или ты против выбора?
А тебе лично в Канаде какая разница когда и за что будет расплачиваться Украина? Ну расплатятся украинцы с США за помощь Главное не оставаться с Россией Выбор же? Или ты против выбора?
Тут главное чтобы Украина была довольна своим выбором (в чем я лично сомневаюсь)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17919
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 23:42
Это как та история с волонтёрами российскими которые оказались женой и сестрой какого то генерала
Объявляли сбор на помощь нашим ребятам на фронте
Бабки пилили,покупали буханку старую загружали туда в коробках кусочки старых Дронов и подрывали на дороге и фоткали
Ой
Ребята наш сбор провалился, враг подбил нашу помощь, объявляем новую
Два айтишника оператора Дронов рассказали эту историю военкорам
Их за это, этот же генерал отправил в штурмовую роту где те и погибли
Шедевр
Объявляли сбор на помощь нашим ребятам на фронте
Бабки пилили,покупали буханку старую загружали туда в коробках кусочки старых Дронов и подрывали на дороге и фоткали
Ой
Ребята наш сбор провалился, враг подбил нашу помощь, объявляем новую
Два айтишника оператора Дронов рассказали эту историю военкорам
Их за это, этот же генерал отправил в штурмовую роту где те и погибли
Шедевр
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