Отправлено: - 23:32

таноми52:

Кстати, раньше ты мне в безграмотность не тыкал

таноми52:

знаток русского языка,коль других поучаешь

таноми52:

Сталин потому не обращался в Лигу наций по поводу журналистов и др. лиц, что не имел права, а РФ ИМЕЕТ право

maxsaf:

Я айтишник, им и останусь, буду зарабатывать нормально в любой стране при любой власти

maxsaf:

Остальные дни, месяцы, годы сопротивления будут оплачиваться из ресурсов Украины, землёй, полезными ископаемыми, территорией. Можно сопротивляться пока там вообще все не закончится.

таноми52:

Так и представляю тебя сидящим, без слушателей, на лавочке у подъезда и выплёвывающим в пространство всю эту муть

Цитата:Потомучто раньше ты писала более менее грамотноА сейчас видимо деградация началасьЦитата:Не знатокНо фраза СССР подписывалА прям глаз режетРусский мирТьфуЦитата:Давай такСталин бы ныл в мировые организации что его журналистов убивают нацисты?Проведи для себя мыслительный эксперимент)Цитата:НетВ России тебя бы мобилизовали чтобы кодировать программы для ДроновТы бы попытался сбежать, поймали дали 7 лет и заставили подписать контракт с ВагнеромНа фронте ты айтишник вместо прямых айтишных дел получил бы автомат и пошел на штурмНа все твои возмущения почему ты айтишник должен как обычный расходник штурмовать окопы? тебя бы били в ответ и сажали в яму на неделюА потом ты бы просто тихо погиб в очередном штурме села кукуевоКонец айтишникаА сколько таких в России сейчас?Цитата:А тебе лично в Канаде какая разница когда и за что будет расплачиваться Украина?Ну расплатятся украинцы с США за помощьГлавное не оставаться с РоссиейВыбор же? Или ты против выбора? Цитата:А ты мне на что?