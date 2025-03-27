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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6776
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 20:09
#4651
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Цитата:
Kairat stayer:
Активно развиваем отношения с Китаем...


Вот пожалуйста: Си Цзиньпина ждём в Астане на саммите "Центральная Азия - Китай" в июне 2025 года.

Подробнее здесь:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7810
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 20:17
#4652
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Цитата:
сайлау курманов:
сам Әблязов рассказал


Аблязов для вас - авторитет ?
Мне кажеться он похож на собачку гавкующую на проходящего слона- умная и дрессированная, но всего лишь - маленькая и злобная собачка.
И притом: - падающая на колени и целующая руки своего обидчика, то бишь НАН-а.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4243
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 20:21
#4653
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Цитата:
abaika95:
таноми52: Если, старушка, ты имеешь ввиду Гаагскую конвенцию и декларации 1899 и 1907 годов (так называемое Гаагское право), то естественно, СССР их не подписывала

СССР не подписывала...союз НЕ ПОДПИСЫВАЛ совсем в русский язык разучилась?


:lol: :lol: :lol:
Ну так, с кем поведёшься, от того и наберёшься ("совсем в русский язык разучилась?" - это по-русски?)
Вообще-то замечено, когда доводов нет - начинают тыкать в грамотность.
Кстати, раньше ты мне в безграмотность не тыкал...
Видно, в этот раз нет разумных доводов, но уесть хочется, вот и пригодилась моя ошибка!

Вот ведь редко захожу на форум, о политике ещё реже высказываюсь, а ты прямо задыхаешься от "гнева". И угрожаешь ещё,цитата:"и да еще раз будешь тут передергивать и провоцировать что запрещено правилами сайта получишь бан) ..." (обрати внимание на знаки препинания, знаток русского языка,коль других поучаешь)
Не провоцировала и не передёргивала, а указала на не корректность твоего примера: Сталин потому не обращался в Лигу наций по поводу журналистов и др. лиц, что не имел права, а РФ ИМЕЕТ право
И, вообще,похоже, задело тебя по факту, скорее всего, сравнение твоих доводов с уровнем доводов подъездной бабки
Так сам виноват, не фильтруешь, что несёшь
Если не сумел передать правильно свою мысль,и тебя не поняли, то причём тут передёргивания и провокации?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4243
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 20:26
#4654
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Цитата:
abaika95:
С неонацистами они борятся У вас бритые нацисты людей все нулевые в метро убивали за цвет кожи А сейчас эти нацисты на фронте целые батальоны создали и людям головы режут В тылу же отряды черносотенцев рынки кошмарят на предмет выявления среднеазиатов В себе сначала разберитесь лицемеры потом к другим с поучением лезьте


Так и представляю тебя сидящим, без слушателей, на лавочке у подъезда и выплёвывающим в пространство всю эту муть
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27142
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 20:40
#4655
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Цитата:
YESNO:
это оттуда куда потом будете доказывать свою полезность и значимость . и он впоследствии будет решать нужно ли вам наполнять вашу жизнь смыслом или не стоит . уверены что попадете в процент одобренных ? Я не уверен что попадете .

Что это вообще было? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27142
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 20:45
#4656
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Цитата:
abaika95:
вопрос если я часть лживой системы манипуляции ты тогда кто в ней?

Та я чисто поприкалываться, мне вообще по большому счету на все эти политические движения - фиолетово. Я айтишник, им и останусь, буду зарабатывать нормально в любой стране при любой власти, под любым флагом, хоть на Марсе. ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27142
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 21:12
#4657
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Цитата:
abaika95:
Когда уже до вас дойдет что никто вас серьезно не воспринимает с вашей риторикой про нацистов и про СВО? Все ржут уже,причем даже ваше же прямое руководство в лице кремлёвских маразматиков забывших что идёт какая то там операция по денацификации. Идёт война за ресурсы Украины. Просто и по делу

Это должно было до Украины дойти. Киев за три дня (бесплатных) все ещё в силе. Остальные дни, месяцы, годы сопротивления будут оплачиваться из ресурсов Украины, землёй, полезными ископаемыми, территорией. Можно сопротивляться пока там вообще все не закончится.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7464
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 21:32
#4658
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Цитата:
Skeptic:
Всем нормальным людям это давно

Каковы критерии нормальности? Кто безоглядно верит Кремлю тот и нормален? А если я не хочу, чтобы моих близких людей, которые уже ничего не могу сказать, причисляли к этим людям ! Для меня они антиподы! Освободители для меня никогда не будут равны оккупантам!!!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7464
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 21:36
#4659
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Цитата:
сайлау курманов:
в апреле

Не 1 апреля случайно?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7464
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 21:43
#4660
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Цитата:
maxsaf:
Это должно было до Украины дойти. Киев за три дня (бесплатных) все ещё в силе. Остальные

До кого ещё должно дойти? Теперь, когда Трамп у власти, говорят, что 5 статья устава НАТО может и не сработать и ядерный зонтик США над Европой почти закрылся! Кому следующему теперь сдаваться Кремлю Эстонии, Финляндии,Польше?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27142
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 22:15
#4661
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Цитата:
saba:
До кого ещё должно дойти?

До всех должно дойти, что ядерная держава проиграть в войне не может. Очень ведь простая мысль. И Трамп это понимает, пытается сделать все, чтобы до ЯО дело не дошло.
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