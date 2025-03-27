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≡ Социальные центры Казахстана используют пособия постояльцев: Минтруда изменит правила после обращения прокуроров
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51426
Социальные центры Казахстана используют пособия постояльцев: Минтруда изменит правила после обращения прокуроров
Отправлено: 27.03.25 - 21:14
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Министерство труда и соцзащиты населения Казахстана после обращения прокуроров предложило изменить правила использования социальными центрами пособий постояльцев, сообщила пресс-служба надзорного органа.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
782
Re: Социальные центры Казахстана используют пособия постояльцев:...
Отправлено: 27.03.25 - 21:14
#1
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ТО есть фактов хищения прокуратура не выявила? Это может лишь тогда когда нет ответственности в стране и каждый в ней волен делать то, что ему взбредет в голову!
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