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Социальные центры Казахстана используют пособия постояльцев: Минтруда изменит правила после обращения прокуроров
Социальные центры Казахстана используют пособия постояльцев: Минтруда изменит правила после обращения прокуроров
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