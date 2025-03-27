Re: Социальные центры Казахстана используют пособия постояльцев:...

Отправлено: - 21:14

ТО есть фактов хищения прокуратура не выявила? Это может лишь тогда когда нет ответственности в стране и каждый в ней волен делать то, что ему взбредет в голову!