Аблязов для вас - авторитет ? Мне кажеться он похож на собачку гавкующую на проходящего слона- умная и дрессированная, но всего лишь - маленькая и злобная собачка. И притом: - падающая на колени и целующая руки своего обидчика, то бишь НАН-а.
abaika95: таноми52: Если, старушка, ты имеешь ввиду Гаагскую конвенцию и декларации 1899 и 1907 годов (так называемое Гаагское право), то естественно, СССР их не подписывала
СССР не подписывала...союз НЕ ПОДПИСЫВАЛ совсем в русский язык разучилась?
Ну так, с кем поведёшься, от того и наберёшься ("совсем в русский язык разучилась?" - это по-русски?) Вообще-то замечено, когда доводов нет - начинают тыкать в грамотность. Кстати, раньше ты мне в безграмотность не тыкал... Видно, в этот раз нет разумных доводов, но уесть хочется, вот и пригодилась моя ошибка!
Вот ведь редко захожу на форум, о политике ещё реже высказываюсь, а ты прямо задыхаешься от "гнева". И угрожаешь ещё,цитата:"и да еще раз будешь тут передергивать и провоцировать что запрещено правилами сайта получишь бан) ..." (обрати внимание на знаки препинания, знаток русского языка,коль других поучаешь) Не провоцировала и не передёргивала, а указала на не корректность твоего примера: Сталин потому не обращался в Лигу наций по поводу журналистов и др. лиц, что не имел права, а РФ ИМЕЕТ право И, вообще,похоже, задело тебя по факту, скорее всего, сравнение твоих доводов с уровнем доводов подъездной бабки Так сам виноват, не фильтруешь, что несёшь Если не сумел передать правильно свою мысль,и тебя не поняли, то причём тут передёргивания и провокации?
abaika95: С неонацистами они борятся У вас бритые нацисты людей все нулевые в метро убивали за цвет кожи А сейчас эти нацисты на фронте целые батальоны создали и людям головы режут В тылу же отряды черносотенцев рынки кошмарят на предмет выявления среднеазиатов В себе сначала разберитесь лицемеры потом к другим с поучением лезьте
Так и представляю тебя сидящим, без слушателей, на лавочке у подъезда и выплёвывающим в пространство всю эту муть
YESNO: это оттуда куда потом будете доказывать свою полезность и значимость . и он впоследствии будет решать нужно ли вам наполнять вашу жизнь смыслом или не стоит . уверены что попадете в процент одобренных ? Я не уверен что попадете .
abaika95: вопрос если я часть лживой системы манипуляции ты тогда кто в ней?
Та я чисто поприкалываться, мне вообще по большому счету на все эти политические движения - фиолетово. Я айтишник, им и останусь, буду зарабатывать нормально в любой стране при любой власти, под любым флагом, хоть на Марсе.
abaika95: Когда уже до вас дойдет что никто вас серьезно не воспринимает с вашей риторикой про нацистов и про СВО? Все ржут уже,причем даже ваше же прямое руководство в лице кремлёвских маразматиков забывших что идёт какая то там операция по денацификации. Идёт война за ресурсы Украины. Просто и по делу
Это должно было до Украины дойти. Киев за три дня (бесплатных) все ещё в силе. Остальные дни, месяцы, годы сопротивления будут оплачиваться из ресурсов Украины, землёй, полезными ископаемыми, территорией. Можно сопротивляться пока там вообще все не закончится.
Каковы критерии нормальности? Кто безоглядно верит Кремлю тот и нормален? А если я не хочу, чтобы моих близких людей, которые уже ничего не могу сказать, причисляли к этим людям ! Для меня они антиподы! Освободители для меня никогда не будут равны оккупантам!!!
maxsaf: Это должно было до Украины дойти. Киев за три дня (бесплатных) все ещё в силе. Остальные
До кого ещё должно дойти? Теперь, когда Трамп у власти, говорят, что 5 статья устава НАТО может и не сработать и ядерный зонтик США над Европой почти закрылся! Кому следующему теперь сдаваться Кремлю Эстонии, Финляндии,Польше?
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