Отправлено: - 20:21

abaika95:

таноми52: Если, старушка, ты имеешь ввиду Гаагскую конвенцию и декларации 1899 и 1907 годов (так называемое Гаагское право), то естественно, СССР их не подписывала



СССР не подписывала...союз НЕ ПОДПИСЫВАЛ совсем в русский язык разучилась?

Цитата:Ну так, с кем поведёшься, от того и наберёшься ("совсем в русский язык разучилась?" - это по-русски?)Вообще-то замечено, когда доводов нет - начинают тыкать в грамотность.Кстати, раньше ты мне в безграмотность не тыкал...Видно, в этот раз нет разумных доводов, но уесть хочется, вот и пригодилась моя ошибка!Вот ведь редко захожу на форум, о политике ещё реже высказываюсь, а ты прямо задыхаешься от "гнева". И угрожаешь ещё,цитата:"и да еще раз будешь тут передергивать и провоцировать что запрещено правилами сайта получишь бан) ..." (обрати внимание на знаки препинания, знаток русского языка,коль других поучаешь)Не провоцировала и не передёргивала, а указала на не корректность твоего примера: Сталин потому не обращался в Лигу наций по поводу журналистов и др. лиц, что не имел права, а РФ ИМЕЕТ правоИ, вообще,похоже, задело тебя по факту, скорее всего, сравнение твоих доводов с уровнем доводов подъездной бабкиТак сам виноват, не фильтруешь, что несёшьЕсли не сумел передать правильно свою мысль,и тебя не поняли, то причём тут передёргивания и провокации?