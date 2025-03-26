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"Пожилого человека посадить! За что?" - Приговор по делу о смертельном ДТП с пятью машинами вынесли в суде Костанайской области
"Пожилого человека посадить! За что?" - Приговор по делу о смертельном ДТП с пятью машинами вынесли в суде Костанайской области
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