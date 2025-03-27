Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
В Казахстане начнут считать недоеденные порции в школьных столовых
В Казахстане начнут считать недоеденные порции в школьных столовых
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 76, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 76
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать