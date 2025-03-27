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≡ В Казахстане начнут считать недоеденные порции в школьных столовых
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51426
В Казахстане начнут считать недоеденные порции в школьных столовых
Отправлено: 27.03.25 - 02:57
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В Казахстане утвердили новый стандарт питания в образовательных учреждениях, в рамках которого впервые внедряют Индекс несъедаемости, сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Новый стандарт питания начнёт действовать с 1 сентября 2025 года.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27142
Re: В Казахстане начнут считать недоеденные порции в школьных...
Отправлено: 27.03.25 - 02:57
#1
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Зашёл прочитать про штрафы за недоеденные остатки. Разочарован статьёй. Неужели никто не додумался? :lol:
Профайл
Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
275
Re: В Казахстане начнут считать недоеденные порции в школьных...
Отправлено: 27.03.25 - 08:52
#2
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А кто считать будет? Если работники столовой, то у них остатков не будет.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7495
Re: В Казахстане начнут считать недоеденные порции в школьных...
Отправлено: 27.03.25 - 08:52
#3
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Что-то не могу догнать, а это для чего или кого надо
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7810
Re: В Казахстане начнут считать недоеденные порции в школьных...
Отправлено: 27.03.25 - 09:35
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
Что-то не могу догнать,


Когда коту делать НЕЧЕГО- он чешет ОДНО место.
По казахски это называется- ЕРМЕГЕ кой.

Цитата:
ZXC:
А кто считать будет?


Голь на выдумку хитра:- будут элементарно НЕДОКЛАДЫВАТЬ порции.


Цитата:
maxsaf:
Неужели никто не додумался?


Подождите - ещё всё впереди- если есть нарушение ( а, его только придумали) , то и наказание должно быть.

По Кайрату: - будем посмотреть 1 сентября, а пока можно НЕДОЕДАТЬ по старым стандартам и не опасаться штрафов.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
782
Re: В Казахстане начнут считать недоеденные порции в школьных...
Отправлено: 27.03.25 - 21:02
#5
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Такое новшество просто необходимо внедрять в местах лишения свободы! Передачи в виде съестного им не передавать! Например, школьники недоели, то остатки еды автоматически передавать в тюрьмы, зоны, и кормить зеков, следственных! Остатков точно не будет!Меньше будет тратиться бюджетных средств, это же двойная польза!
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