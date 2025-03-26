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Благодаря ОСМС казахстанцы стали жить дольше - Минздрав
Благодаря ОСМС казахстанцы стали жить дольше - Минздрав
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51426
Благодаря ОСМС казахстанцы стали жить дольше - Минздрав
Отправлено: 26.03.25 - 21:13
Министр здравоохранения Акмарал АЛЬНАЗАРОВА рассказала о позитивном влиянии, которое на жизнь казахстанцев оказало внедрение обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Она напомнила, что внедрение этой системы началось в 2020 году.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан
- Регистрация:
- 18.05.12
- Сообщений:
- 617
Re: Благодаря ОСМС казахстанцы стали жить дольше - Минздрав
Отправлено: 26.03.25 - 21:13
Это полный 3.14...ц. Извините, не хотел, но это что? Это такой стёб?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 18.02.19
- Сообщений:
- 31
Re: Благодаря ОСМС казахстанцы стали жить дольше - Минздрав
Отправлено: 26.03.25 - 22:05
было гладко на бумаге , но забыли про овраги!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27142
Re: Благодаря ОСМС казахстанцы стали жить дольше - Минздрав
Отправлено: 27.03.25 - 02:59
Цитата:
Потом прийдёт казахстанский Илон Маск, найдет 300-летних и 400-летних долгожителей в базе данных
Кушмурунец23:
Извините, не хотел, но это что? Это такой стёб?
Извините, не хотел, но это что? Это такой стёб?
Потом прийдёт казахстанский Илон Маск, найдет 300-летних и 400-летних долгожителей в базе данных
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7464
Re: Благодаря ОСМС казахстанцы стали жить дольше - Минздрав
Отправлено: 27.03.25 - 06:49
Как раз сейчас прохожу все радости жизни при ОСМС!
Я говорю:" Я пришёл к вам с проблемой, а она в течение полугода никак не решается"!
Невролог:" Мы вашу проблему не решим, идите платно, это стоит около двухсот тысяч!"
Я говорю:" Я пришёл к вам с проблемой, а она в течение полугода никак не решается"!
Невролог:" Мы вашу проблему не решим, идите платно, это стоит около двухсот тысяч!"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7495
Re: Благодаря ОСМС казахстанцы стали жить дольше - Минздрав
Отправлено: 27.03.25 - 08:51
Невролог:" Мы вашу проблему не решим,
Знаю, многие люди сталкивались с подобной темой, если нет денег или другое, как сами врачи предлагают решить такую проблему,ну не оставят же на произвол судьбы больного
Знаю, многие люди сталкивались с подобной темой, если нет денег или другое, как сами врачи предлагают решить такую проблему,ну не оставят же на произвол судьбы больного
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7810
Re: Благодаря ОСМС казахстанцы стали жить дольше - Минздрав
Отправлено: 27.03.25 - 09:15
Цитата:///Благодаря ОСМС казахстанцы стали жить дольше - Минздрав///
Неверное утверждение: - жить стали дольше благодаря только и только СЕБЕ.
Цитата:///общий рост продолжительности жизни, которая увеличилась с 70,2 лет в 2021 году до 75 лет в 2023 году//
Не может такого быть, за столь КОРОТКИЙ срок: - надо брать промежуток и до 2021 года и смотреть как изменялась продолжительность жизни до 2021 года, скорее всего она шла по НАРАСТАЮЩЕЙ и тогда выходит - это просто элементарная подгонка цифр естественного роста на свою якобы кипучую деятельность и деньги ОСМС никакой роли не играют.
Неверное утверждение: - жить стали дольше благодаря только и только СЕБЕ.
Цитата:///общий рост продолжительности жизни, которая увеличилась с 70,2 лет в 2021 году до 75 лет в 2023 году//
Не может такого быть, за столь КОРОТКИЙ срок: - надо брать промежуток и до 2021 года и смотреть как изменялась продолжительность жизни до 2021 года, скорее всего она шла по НАРАСТАЮЩЕЙ и тогда выходит - это просто элементарная подгонка цифр естественного роста на свою якобы кипучую деятельность и деньги ОСМС никакой роли не играют.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1450
Re: Благодаря ОСМС казахстанцы стали жить дольше - Минздрав
Отправлено: 27.03.25 - 10:28
Цитата:
Более того. Даже пандемия внесла свой небольшой но положительный вклад в показатель "средняя продолжительность жизни"
Между тем это министр. Руководитель отрасли ни много ни мало. Как говорится "вопросы есть?". Что она там может наруководить в медицине? Ходит Саба полгода по врачам и ещё столько же ходить будет, с тем же результатом.
ACROS:
тогда выходит - это просто элементарная подгонка цифр естественного роста на свою якобы кипучую деятельность и деньги ОСМС никакой роли не играют.
тогда выходит - это просто элементарная подгонка цифр естественного роста на свою якобы кипучую деятельность и деньги ОСМС никакой роли не играют.
Более того. Даже пандемия внесла свой небольшой но положительный вклад в показатель "средняя продолжительность жизни"
Между тем это министр. Руководитель отрасли ни много ни мало. Как говорится "вопросы есть?". Что она там может наруководить в медицине? Ходит Саба полгода по врачам и ещё столько же ходить будет, с тем же результатом.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2228
Re: Благодаря ОСМС казахстанцы стали жить дольше - Минздрав
Отправлено: 27.03.25 - 13:06
Какой бредовый бред...
Они там сами себя слышат или читают?
Они там сами себя слышат или читают?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 782
Re: Благодаря ОСМС казахстанцы стали жить дольше - Минздрав
Отправлено: 27.03.25 - 20:53
Увеличение объема финансирования медицинских услуг произошло только из-за приписок со стороны врачей, медсестер, а иначе никак! Сам Минздрав РК, уповает на какого крышевателя, который не возбуждает уголовные дела за хищение бюджетных средств, а также денег, собираемых работающими в Фонд социального обязательного медицинского страхования! По другому увеличение в 3 раза произойти не могло, как и то, что продолжительность жизни увеличилась, за счет 1,3 триллиона тенге! Это лишь попытка скрыть истинное положение в Минздраве или подготовка как на эту информацию среагирует население с мозгами. умеющих считать больше 1000!
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