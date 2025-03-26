Отправлено: - 10:28

ACROS:

тогда выходит - это просто элементарная подгонка цифр естественного роста на свою якобы кипучую деятельность и деньги ОСМС никакой роли не играют.

Цитата:Более того. Даже пандемия внесла свой небольшой но положительный вклад в показатель "средняя продолжительность жизни"Между тем это министр. Руководитель отрасли ни много ни мало. Как говорится "вопросы есть?". Что она там может наруководить в медицине? Ходит Саба полгода по врачам и ещё столько же ходить будет, с тем же результатом.