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≡ Дело об убийстве подростка сожителем матери передали в суд Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51426
Дело об убийстве подростка сожителем матери передали в суд Костаная
Отправлено: 27.03.25 - 20:36
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Убийство 16-летнего Данияра Нургалиева произошло 9 января 2025 года. Подозреваемым в деле стал сожитель его матери - неоднократно судимый житель областного центра. Сегодня прокуратура сообщила, что расследование закончено и дело передано в суд.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
782
Re: Дело об убийстве подростка сожителем матери передали в суд...
Отправлено: 27.03.25 - 20:36
#1
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Вопрос: Пора уже прекратить играть в демократию и вернуть смертную казнь, для того, чтобы такой биомусор не кормить за счет бюджетных средств, то есть экономить на таких!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2217
Re: Дело об убийстве подростка сожителем матери передали в суд...
Отправлено: 27.03.25 - 20:48
#2
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Цитата:
Подозреваемым в деле стал сожитель его матери - неоднократно судимый житель областного центра. "Мальчик заступился за маму и получил смертельный удар ножом в сердце"

Источник:


Виновна в первую очередь мать! Зачем было выходить замуж за дебила? Однозначно пожизненное, или урановые рудники...смерть от радиации очень и очень мучительная...
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