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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17914
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 13:43
#4636
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И никто ваше советское величие и советское образование не уважает сугубо благодаря вам (скептиков и таноми) вы прямой показатель что советское образование это пропагандисткое фуфло которое рассказывало про злых империалистов в которых вы себя теперь в упор не видите
И величие это липовое
Гордится победой над фашизмом и самим стать фашистами
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2228
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 13:43
#4637
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17914
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 13:46
#4638
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С неонацистами они борятся
У вас бритые нацисты людей все нулевые в метро убивали за цвет кожи
А сейчас эти нацисты на фронте целые батальоны создали и людям головы режут
В тылу же отряды черносотенцев рынки кошмарят на предмет выявления среднеазиатов

В себе сначала разберитесь лицемеры потом к другим с поучением лезьте
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17914
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 14:05
#4639
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Российские военкоры и те кто на войне заработок желает орут в телеграме

Ой запад нас победил в информ войне! Потомучто у них денег больше и ресурсов чтобы врать! А мы только правду несём и нам не верят

Запад победил потомучто его пропаганда настроена на мыслящих людей
А российская пропаганда настроена на тупых
В итоге мыслящий человек хоть как бы не был настроен против США и Европы и их правительств всеровно будет поддерживать тезисы западной пропаганды в отношении агрессивности войны потомучто он реально так мыслит и будет эту мысль дальше двигать и защищать её
Поэтому Израиль там на овно исходит потомучто интеллигенция Европы активно встала на сторону Палестины и выходила на митинги и в свое время интеллигенция США была против войны в ираке и фильмы снимала какое плохое правительство США настроив аудиторию против бесполезной войны
А российский обыватель не может представить как это так, ему собственное государство может врать? Не может быть такого!

А что дальше? А ничего он послушал и пиво пить пошел,за свое государство он топить не будет при этом.

Военный мятеж Пригожина тому показатель
Как не пытались выставить наемников в плохом свете в итоге Ростовчане ни один не кинулся под танк вагнерам и не высказал недовольства
Идете на Москву? Да пофиг главное пиво не мешайте пить
Украина вторглась в курск? Да пофиг он далеко, по телеку посмотрю подробности

Вот и все различие.
Завтра дальний восток Китаю отойдет всем в России будет пофиг
Главное у США госдолг вырос на 3 %))
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1551
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 14:15
#4640
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Цитата:
Skeptic:
Когда до вас дойдёт, что СВО, это освобождение территории Украины от неонацистов, приравнивание участников СВО к ветеранам Великой Отечественной у вас вопросов вызывать не будет. Всем нормальным людям это давно очевидно.


а как ещё объяснить армии свои действия .
мы идём освобождать вас от неонацистов (хахаха ) простая схема простой нарратив .

и армия освободитель пошла освобождать .
не скажешь же армии мы идём завоёвывать Украину .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43950
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 14:17
#4641
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Цитата:
abaika95:
Гордится победой над фашизмом и самим стать фашистами

Золотые слова!
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1551
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 14:27
#4642
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Цитата:
abaika95:
Военный мятеж Пригожина тому показатель Как не пытались выставить наемников в плохом свете в итоге Ростовчане ни один не кинулся под танк вагнерам и не высказал недовольства

так он и дальше бы пошел
но есть договор с НАТО на случай вот таких желающих пойти на Москву
вот он и передумал
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11660
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 15:35
#4643
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Цитата:
maxsaf:
Понятно, что ссылок не будет.

Цитата:
111:
Мне подруги говорили...

---Теперь тоже можешь так писать - *Мне друган с Таити сказал*---- И всё , не надо никаких ссылок !!!Как мне ответил главред ---***Я пояснял - ссылка необходима в тех случаях, когда упоминается другое СМИ. Если это сообщил кто-то (друг и тд), то комментарий - на совести его автора*
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17914
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 15:52
#4644
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Россия передала 5 детей с оккупированных территорий Украине для воссоединения семей

С нацистами они воюют
Да-да

И тут же этим нацистам детей отдают для воспитания гитлерюгенда

Скептик,таноми вы сами ещё не ржете над позицией вашей любимой России? Или у вас чувства юмора нет?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17914
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 15:57
#4645
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Опять какая-то пропагандистка с первого канала погибла

Вой стоит по телеку
Злые нацисты бьют именно по нашим журналистам потомучто они показывают ПРАВДУ на весь мир!!
Потом оказывается журналистка подорвалась на мине в Белгородской области
Откуда в Белгородской области мины? Если их не своя же рос армия не поставила и никого не предупредила?

Теперь понятно почему СССР во время войны 27 млн своих людей потерял
Да вот по этой причине
Не считали человеческие жизни,всем пофиг было как и сейчас
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7495
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 16:02
#4646
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Я бы попросили вас прикусить язык и не злорадствовать, с вам могут спросить за эти слова, в апреле ожидается обьединение в Союз всех бывших республик, сам Әблязов рассказал
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1551
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 19:11
#4647
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а луну тоже присоединят в апреле ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27138
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 19:32
#4648
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Цитата:
Гога:
Теперь тоже можешь так писать - *Мне друган с Таити сказал*---- И всё , не надо никаких ссылок !!!Как мне ответил главред ---***Я пояснял - ссылка необходима в тех случаях, когда упоминается другое СМИ. Если это сообщил кто-то (друг и тд), то комментарий - на совести его автора*

Да я так и понял. Теперь вообще можно не отвечать на такой бред.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6774
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 19:33
#4649
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Цитата:
YESNO:
а луну тоже присоединят в апреле ?


Сначала Марс присоединят, хотят вместе с США туда полететь.
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