Флуд и оффтопик (часть 9)

Отправлено: - 14:05

Российские военкоры и те кто на войне заработок желает орут в телеграме



Ой запад нас победил в информ войне! Потомучто у них денег больше и ресурсов чтобы врать! А мы только правду несём и нам не верят



Запад победил потомучто его пропаганда настроена на мыслящих людей

А российская пропаганда настроена на тупых

В итоге мыслящий человек хоть как бы не был настроен против США и Европы и их правительств всеровно будет поддерживать тезисы западной пропаганды в отношении агрессивности войны потомучто он реально так мыслит и будет эту мысль дальше двигать и защищать её

Поэтому Израиль там на овно исходит потомучто интеллигенция Европы активно встала на сторону Палестины и выходила на митинги и в свое время интеллигенция США была против войны в ираке и фильмы снимала какое плохое правительство США настроив аудиторию против бесполезной войны

А российский обыватель не может представить как это так, ему собственное государство может врать? Не может быть такого!



А что дальше? А ничего он послушал и пиво пить пошел,за свое государство он топить не будет при этом.



Военный мятеж Пригожина тому показатель

Как не пытались выставить наемников в плохом свете в итоге Ростовчане ни один не кинулся под танк вагнерам и не высказал недовольства

Идете на Москву? Да пофиг главное пиво не мешайте пить

Украина вторглась в курск? Да пофиг он далеко, по телеку посмотрю подробности



Вот и все различие.

Завтра дальний восток Китаю отойдет всем в России будет пофиг

Главное у США госдолг вырос на 3 %))