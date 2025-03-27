Re: Сделаем ветеринарию снова великой: жительница Костанайской...

Отправлено: - 15:59

отлаженной работой сельскохозяйственной отрасли.

Я был еще молод,но моему удивлению не было предела,когда маслозавод в котором я работал решили закрыть ПО причине не актуальности выпускаемой продукция (сыр,масло,казеин) и все поголовье крс пустили под нож. Как могли такое допустить,это же преступление сравнимое с голощекинким произволом. А ведь эти еще живы,да кто бы спросил с них