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≡ Сделаем ветеринарию снова великой: жительница Костанайской области задаёт неудобные вопросы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51423
Сделаем ветеринарию снова великой: жительница Костанайской области задаёт неудобные вопросы
Отправлено: 27.03.25 - 14:30
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"Это вопросы, на которые я, сельский житель, сама не могу найти ответа... Поэтому я хотела бы наладить диалог с ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области» и услышать конкретные ответы, которые будут интересны и полезны не только мне".
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
131
Re: Сделаем ветеринарию снова великой: жительница Костанайской...
Отправлено: 27.03.25 - 14:30
#1
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Думаю, в ближайшее время по Управлению ветеринарии ожидается масса новостей...
Профайл
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7495
Re: Сделаем ветеринарию снова великой: жительница Костанайской...
Отправлено: 27.03.25 - 15:59
#2
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отлаженной работой сельскохозяйственной отрасли.
Я был еще молод,но моему удивлению не было предела,когда маслозавод в котором я работал решили закрыть ПО причине не актуальности выпускаемой продукция (сыр,масло,казеин) и все поголовье крс пустили под нож. Как могли такое допустить,это же преступление сравнимое с голощекинким произволом. А ведь эти еще живы,да кто бы спросил с них
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