Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17914
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 13:43
И никто ваше советское величие и советское образование не уважает сугубо благодаря вам (скептиков и таноми) вы прямой показатель что советское образование это пропагандисткое фуфло которое рассказывало про злых империалистов в которых вы себя теперь в упор не видите
И величие это липовое
Гордится победой над фашизмом и самим стать фашистами
И величие это липовое
Гордится победой над фашизмом и самим стать фашистами
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2228
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 13:43
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17914
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 13:46
С неонацистами они борятся
У вас бритые нацисты людей все нулевые в метро убивали за цвет кожи
А сейчас эти нацисты на фронте целые батальоны создали и людям головы режут
В тылу же отряды черносотенцев рынки кошмарят на предмет выявления среднеазиатов
В себе сначала разберитесь лицемеры потом к другим с поучением лезьте
У вас бритые нацисты людей все нулевые в метро убивали за цвет кожи
А сейчас эти нацисты на фронте целые батальоны создали и людям головы режут
В тылу же отряды черносотенцев рынки кошмарят на предмет выявления среднеазиатов
В себе сначала разберитесь лицемеры потом к другим с поучением лезьте
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17914
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 14:05
Российские военкоры и те кто на войне заработок желает орут в телеграме
Ой запад нас победил в информ войне! Потомучто у них денег больше и ресурсов чтобы врать! А мы только правду несём и нам не верят
Запад победил потомучто его пропаганда настроена на мыслящих людей
А российская пропаганда настроена на тупых
В итоге мыслящий человек хоть как бы не был настроен против США и Европы и их правительств всеровно будет поддерживать тезисы западной пропаганды в отношении агрессивности войны потомучто он реально так мыслит и будет эту мысль дальше двигать и защищать её
Поэтому Израиль там на овно исходит потомучто интеллигенция Европы активно встала на сторону Палестины и выходила на митинги и в свое время интеллигенция США была против войны в ираке и фильмы снимала какое плохое правительство США настроив аудиторию против бесполезной войны
А российский обыватель не может представить как это так, ему собственное государство может врать? Не может быть такого!
А что дальше? А ничего он послушал и пиво пить пошел,за свое государство он топить не будет при этом.
Военный мятеж Пригожина тому показатель
Как не пытались выставить наемников в плохом свете в итоге Ростовчане ни один не кинулся под танк вагнерам и не высказал недовольства
Идете на Москву? Да пофиг главное пиво не мешайте пить
Украина вторглась в курск? Да пофиг он далеко, по телеку посмотрю подробности
Вот и все различие.
Завтра дальний восток Китаю отойдет всем в России будет пофиг
Главное у США госдолг вырос на 3 %))
Ой запад нас победил в информ войне! Потомучто у них денег больше и ресурсов чтобы врать! А мы только правду несём и нам не верят
Запад победил потомучто его пропаганда настроена на мыслящих людей
А российская пропаганда настроена на тупых
В итоге мыслящий человек хоть как бы не был настроен против США и Европы и их правительств всеровно будет поддерживать тезисы западной пропаганды в отношении агрессивности войны потомучто он реально так мыслит и будет эту мысль дальше двигать и защищать её
Поэтому Израиль там на овно исходит потомучто интеллигенция Европы активно встала на сторону Палестины и выходила на митинги и в свое время интеллигенция США была против войны в ираке и фильмы снимала какое плохое правительство США настроив аудиторию против бесполезной войны
А российский обыватель не может представить как это так, ему собственное государство может врать? Не может быть такого!
А что дальше? А ничего он послушал и пиво пить пошел,за свое государство он топить не будет при этом.
Военный мятеж Пригожина тому показатель
Как не пытались выставить наемников в плохом свете в итоге Ростовчане ни один не кинулся под танк вагнерам и не высказал недовольства
Идете на Москву? Да пофиг главное пиво не мешайте пить
Украина вторглась в курск? Да пофиг он далеко, по телеку посмотрю подробности
Вот и все различие.
Завтра дальний восток Китаю отойдет всем в России будет пофиг
Главное у США госдолг вырос на 3 %))
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1550
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 14:15
Цитата:
а как ещё объяснить армии свои действия .
мы идём освобождать вас от неонацистов (хахаха ) простая схема простой нарратив .
и армия освободитель пошла освобождать .
не скажешь же армии мы идём завоёвывать Украину .
Skeptic:
Когда до вас дойдёт, что СВО, это освобождение территории Украины от неонацистов, приравнивание участников СВО к ветеранам Великой Отечественной у вас вопросов вызывать не будет. Всем нормальным людям это давно очевидно.
Когда до вас дойдёт, что СВО, это освобождение территории Украины от неонацистов, приравнивание участников СВО к ветеранам Великой Отечественной у вас вопросов вызывать не будет. Всем нормальным людям это давно очевидно.
а как ещё объяснить армии свои действия .
мы идём освобождать вас от неонацистов (хахаха ) простая схема простой нарратив .
и армия освободитель пошла освобождать .
не скажешь же армии мы идём завоёвывать Украину .
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43950
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 14:17
Цитата:
Золотые слова!
abaika95:
Гордится победой над фашизмом и самим стать фашистами
Гордится победой над фашизмом и самим стать фашистами
Золотые слова!
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1550
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 14:27
Цитата:
так он и дальше бы пошел
но есть договор с НАТО на случай вот таких желающих пойти на Москву
вот он и передумал
abaika95:
Военный мятеж Пригожина тому показатель Как не пытались выставить наемников в плохом свете в итоге Ростовчане ни один не кинулся под танк вагнерам и не высказал недовольства
Военный мятеж Пригожина тому показатель Как не пытались выставить наемников в плохом свете в итоге Ростовчане ни один не кинулся под танк вагнерам и не высказал недовольства
так он и дальше бы пошел
но есть договор с НАТО на случай вот таких желающих пойти на Москву
вот он и передумал
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11660
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 15:35
Цитата:
Цитата:
---Теперь тоже можешь так писать - *Мне друган с Таити сказал*---- И всё , не надо никаких ссылок !!!Как мне ответил главред ---***Я пояснял - ссылка необходима в тех случаях, когда упоминается другое СМИ. Если это сообщил кто-то (друг и тд), то комментарий - на совести его автора*
maxsaf:
Понятно, что ссылок не будет.
Понятно, что ссылок не будет.
Цитата:
111:
Мне подруги говорили...
Мне подруги говорили...
---Теперь тоже можешь так писать - *Мне друган с Таити сказал*---- И всё , не надо никаких ссылок !!!Как мне ответил главред ---***Я пояснял - ссылка необходима в тех случаях, когда упоминается другое СМИ. Если это сообщил кто-то (друг и тд), то комментарий - на совести его автора*
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17914
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 15:52
Россия передала 5 детей с оккупированных территорий Украине для воссоединения семей
С нацистами они воюют
Да-да
И тут же этим нацистам детей отдают для воспитания гитлерюгенда
Скептик,таноми вы сами ещё не ржете над позицией вашей любимой России? Или у вас чувства юмора нет?
С нацистами они воюют
Да-да
И тут же этим нацистам детей отдают для воспитания гитлерюгенда
Скептик,таноми вы сами ещё не ржете над позицией вашей любимой России? Или у вас чувства юмора нет?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17914
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 15:57
Опять какая-то пропагандистка с первого канала погибла
Вой стоит по телеку
Злые нацисты бьют именно по нашим журналистам потомучто они показывают ПРАВДУ на весь мир!!
Потом оказывается журналистка подорвалась на мине в Белгородской области
Откуда в Белгородской области мины? Если их не своя же рос армия не поставила и никого не предупредила?
Теперь понятно почему СССР во время войны 27 млн своих людей потерял
Да вот по этой причине
Не считали человеческие жизни,всем пофиг было как и сейчас
Вой стоит по телеку
Злые нацисты бьют именно по нашим журналистам потомучто они показывают ПРАВДУ на весь мир!!
Потом оказывается журналистка подорвалась на мине в Белгородской области
Откуда в Белгородской области мины? Если их не своя же рос армия не поставила и никого не предупредила?
Теперь понятно почему СССР во время войны 27 млн своих людей потерял
Да вот по этой причине
Не считали человеческие жизни,всем пофиг было как и сейчас
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7495
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 16:02
Я бы попросили вас прикусить язык и не злорадствовать, с вам могут спросить за эти слова, в апреле ожидается обьединение в Союз всех бывших республик, сам Әблязов рассказал
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 25
|Зарегистрированные пользователи: сайлау курманов
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать