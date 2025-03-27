Re: Будут ли отстреливать сайгаков в Казахстане, ответил министр

Отправлено: - 10:00

Цитата:///Требуется время, чтобы наука еще раз посмотрела и изучила все обязательства, приняла решение, что делать дальше///



Завуалированный ответ: "...всё решает Президент- как он скажет так и будет...".



И наука, и коралы и отстрел тут не при чём.



Это как по переводу часовых стрелок:"....решение принято, и дискуссию ПРЕКРАТИТЬ...."