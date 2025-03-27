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≡ Будут ли отстреливать сайгаков в Казахстане, ответил министр
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51422
Будут ли отстреливать сайгаков в Казахстане, ответил министр
Отправлено: 27.03.25 - 10:00
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"Cегодня мы видим налицо конфликт с человеком, человеческой деятельностью. Второе, мы видим уязвимость в части эпизоотии. Здесь нужно очень взвешенное решение", - пояснил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7809
Re: Будут ли отстреливать сайгаков в Казахстане, ответил министр
Отправлено: 27.03.25 - 10:00
#1
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Цитата:///Требуется время, чтобы наука еще раз посмотрела и изучила все обязательства, приняла решение, что делать дальше///

Завуалированный ответ: "...всё решает Президент- как он скажет так и будет...".

И наука, и коралы и отстрел тут не при чём.

Это как по переводу часовых стрелок:"....решение принято, и дискуссию ПРЕКРАТИТЬ...."
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