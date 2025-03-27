Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
100 млн тенге за погибших животных - Иск к акиму Костанайского района в связи с последствиями паводка рассмотрели в суде
100 млн тенге за погибших животных - Иск к акиму Костанайского района в связи с последствиями паводка рассмотрели в суде
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 86, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 86
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать