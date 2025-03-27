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≡ 100 млн тенге за погибших животных - Иск к акиму Костанайского района в связи с последствиями паводка рассмотрели в суде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51422
100 млн тенге за погибших животных - Иск к акиму Костанайского района в связи с последствиями паводка рассмотрели в суде
Отправлено: 27.03.25 - 09:55
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Ночью с 6 на 7 апреля 2024 года читатели сообщили «НГ», что в приюте ОФ «Сердце чистейшей породы» от паводка тонут собаки и кошки. Учредитель приюта Людмила БЕРЕСТОВА считает, что это случилось по вине властей.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7809
Re: 100 млн тенге за погибших животных - Иск к акиму...
Отправлено: 27.03.25 - 09:55
#1
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Не люблю собак, особенно бродячих, но:- владельца Апельсина тоже предупреждали, однако ему что то вроде выплатили - хотя ситуация у них обоих одинаковая.
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