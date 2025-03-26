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≡ Благодаря ОСМС казахстанцы стали жить дольше - Минздрав
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51422
Благодаря ОСМС казахстанцы стали жить дольше - Минздрав
Отправлено: 26.03.25 - 21:13
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Министр здравоохранения Акмарал АЛЬНАЗАРОВА рассказала о позитивном влиянии, которое на жизнь казахстанцев оказало внедрение обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Она напомнила, что внедрение этой системы началось в 2020 году.
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
617
Re: Благодаря ОСМС казахстанцы стали жить дольше - Минздрав
Отправлено: 26.03.25 - 21:13
#1
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Это полный 3.14...ц. Извините, не хотел, но это что? Это такой стёб?
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raem
§ raem
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.02.19
Сообщений:
31
Re: Благодаря ОСМС казахстанцы стали жить дольше - Минздрав
Отправлено: 26.03.25 - 22:05
#2
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было гладко на бумаге , но забыли про овраги!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27137
Re: Благодаря ОСМС казахстанцы стали жить дольше - Минздрав
Отправлено: 27.03.25 - 02:59
#3
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Цитата:
Кушмурунец23:
Извините, не хотел, но это что? Это такой стёб?

Потом прийдёт казахстанский Илон Маск, найдет 300-летних и 400-летних долгожителей в базе данных :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7461
Re: Благодаря ОСМС казахстанцы стали жить дольше - Минздрав
Отправлено: 27.03.25 - 06:49
#4
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Как раз сейчас прохожу все радости жизни при ОСМС!
Я говорю:" Я пришёл к вам с проблемой, а она в течение полугода никак не решается"!
Невролог:" Мы вашу проблему не решим, идите платно, это стоит около двухсот тысяч!"
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7493
Re: Благодаря ОСМС казахстанцы стали жить дольше - Минздрав
Отправлено: 27.03.25 - 08:51
#5
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Невролог:" Мы вашу проблему не решим,
Знаю, многие люди сталкивались с подобной темой, если нет денег или другое, как сами врачи предлагают решить такую проблему,ну не оставят же на произвол судьбы больного
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7809
Re: Благодаря ОСМС казахстанцы стали жить дольше - Минздрав
Отправлено: 27.03.25 - 09:15
#6
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Цитата:///Благодаря ОСМС казахстанцы стали жить дольше - Минздрав///

Неверное утверждение: - жить стали дольше благодаря только и только СЕБЕ.


Цитата:///общий рост продолжительности жизни, которая увеличилась с 70,2 лет в 2021 году до 75 лет в 2023 году//


Не может такого быть, за столь КОРОТКИЙ срок: - надо брать промежуток и до 2021 года и смотреть как изменялась продолжительность жизни до 2021 года, скорее всего она шла по НАРАСТАЮЩЕЙ и тогда выходит - это просто элементарная подгонка цифр естественного роста на свою якобы кипучую деятельность и деньги ОСМС никакой роли не играют.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1450
Re: Благодаря ОСМС казахстанцы стали жить дольше - Минздрав
Отправлено: 27.03.25 - 10:28
#7
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Цитата:
ACROS:
тогда выходит - это просто элементарная подгонка цифр естественного роста на свою якобы кипучую деятельность и деньги ОСМС никакой роли не играют.

Более того. Даже пандемия внесла свой небольшой но положительный вклад в показатель "средняя продолжительность жизни"
Между тем это министр. Руководитель отрасли ни много ни мало. Как говорится "вопросы есть?". Что она там может наруководить в медицине? Ходит Саба полгода по врачам и ещё столько же ходить будет, с тем же результатом.
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