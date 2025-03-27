Отправлено: - 09:35

сайлау курманов:

Что-то не могу догнать,

ZXC:

А кто считать будет?

maxsaf:

Неужели никто не додумался?

Цитата:Когда коту делать НЕЧЕГО- он чешет ОДНО место.По казахски это называется- ЕРМЕГЕ кой.Цитата:Голь на выдумку хитра:- будут элементарно НЕДОКЛАДЫВАТЬ порции.Цитата:Подождите - ещё всё впереди- если есть нарушение ( а, его только придумали) , то и наказание должно быть.По Кайрату: - будем посмотреть 1 сентября, а пока можно НЕДОЕДАТЬ по старым стандартам и не опасаться штрафов.