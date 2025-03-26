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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 308 из 309«1...306307308309»
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11659
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.03.25 - 16:15
#4606
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Цитата:
YESNO:

-----Очень цифр - и слишком запутано
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1547
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.03.25 - 16:15
#4607
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Сравнение налоговой нагрузки

США (Калифорния).
Налоги работника 10 489 $ (21%)
Налоги работодателя 3 825 $

Общая нагрузка. 14 314 $

Казахстан

Налоги работника. 11 250 $ (22.5%)

Налоги работодателя. 7 750 $

Общая нагрузка 19 000 $


Вывод

🔹 Работник в Калифорнии платит меньше налогов, чем в Казахстане (21% против 22.5%), но разница небольшая.
🔹 Работодатель в Казахстане платит почти в 2 раза больше налогов, чем в США (7 750 $ против 3 825 $).
🔹 Общая налоговая нагрузка (работник + работодатель) в Казахстане выше на 4 686 $!

💡 Даже в штате с высоким налогом, налоговая нагрузка в США все равно ниже, чем в Казахстане.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1547
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.03.25 - 16:16
#4608
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Цитата:
Гога:
Просто чел в теме , наверное ? А то все и везде Россия !?!? Давайте уж лучше на этих страницах про родную страну писать ?

товарИЩИ не ершись /
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11659
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.03.25 - 16:18
#4609
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Цитата:
YESNO:
2. Казахстан ✅ Налоги работника: ИПН (10%) = 5 000 $

----Вы хотите сказать , что это с зарплаты 50 000 $ ???
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1547
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.03.25 - 16:24
#4610
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Цитата:
Гога:
Вы хотите сказать , что это с зарплаты 50 000 $ ???

не зарплата а доход годовой /
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43949
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.03.25 - 16:38
#4611
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Еще прикол..
Мне подруги говорили...
-Соловьев стоял на коленях перед мусульманами России и извинялся.
Вот это дела, вот это Ахмат Сила..
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1657
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.03.25 - 16:51
#4612
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Цитата:
111:
Соловьев стоял на коленях

Иуда просил прощение у шаха :lol: Хотя ведь сам ненавидит всех этих ахматов :lol:

[Исправлено: Сабыр, 26.03.2025 - 17:54]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6772
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.03.25 - 17:37
#4613
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Цитата:
Гога:
-----Просто чел в теме , наверное ? А то все и везде Россия !?!? Давайте уж лучше на этих страницах про родную страну писать ?


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6772
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.03.25 - 19:12
#4614
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Кому верить? На форуме ура-патриоты говорят, всё отлично, пошлют американцев подальше и.т.д. Ниже в видео на канале гость Павла Иванова говорит противоположное, мол США выигрывают. Получается не Восток дело тонкое, а Америка дело тонкое!

Ранее про возможный перезапуск газопровода "Северный поток-2" неоднократно говорили, затем открестились и.т.д. вместе с тем, сказали, что огромный потенциал для реализации совместно с США ряда крупных проектов в области экономического сотрудничества.

Подробнее здесь:




[Исправлено: Kairat stayer, 26.03.2025 - 20:13]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6772
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.03.25 - 19:29
#4615
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Цитата:
Kairat stayer:
Получается не Восток дело тонкое, а Америка дело тонкое!


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27136
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 04:34
#4616
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Цитата:
111:
Еще прикол.. Мне подруги говорили... -Соловьев стоял на коленях перед мусульманами России и извинялся. Вот это дела, вот это Ахмат Сила..

Понятно, что ссылок не будет. Откуда им взяться на пустом месте :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27136
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 04:36
#4617
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Цитата:
YESNO:
Казахстан Налоги работника. 11 250 $ (22.5%) Налоги работодателя. 7 750 $

Откуда этот бред?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27136
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 04:40
#4618
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Цитата:
таноми52:
Современные журналисты, находящиеся в военных точках находятся под защитой Женевских конвенций о защите жертв войны от 1949 года и Дополнительных протоколов к ним от 1977 году (Женевское право), резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. При чём тут Лига наций,НЮРА? Если, старушка, ты имеешь ввиду Гаагскую конвенцию и декларации 1899 и 1907 годов (так называемое Гаагское право), о естественно, СССР их не подписывала

Как историк, он это прекрасно знает. Но как часть системы манипуляции общественным мнением он будет гнуть свою лживую линию до упора. Подлавливать на таком бессмысленно, это как с программой бездушной спорить.

[Исправлено: maxsaf, 27.03.2025 - 05:41]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27136
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 04:43
#4619
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Цитата:
111:
Кентяра с Белгорода просто с первых событий звонит, говорит приколисты там все..

Такой же балабол, как твои выдуманные подруги? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27136
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.03.25 - 04:51
#4620
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Цитата:
abaika95:
Судя по вчерашнему мега просеру,когда советник по нац безопасности Трампа в чат с секретными данными нечайно добавил журналиста))) то Америка с Россией действительно два брата акробата друг друга стоящие

Интересно получается:если бы это был просер императора Зеленского или его команды, ты бы покрутил у виска и поугарал бы над всеми, кто в такую чушь верит. Так ведь? Ты же понимаешь, что для таких дел используют обычно WebEx с видео, или правительственную секретную связь. Даже у вашей замши в кабинете с унитазом такая имеется. А тут прям для тебя как будто специально обгадились по детски, и тебе на лопате принесли. :lol:

[Исправлено: maxsaf, 27.03.2025 - 05:54]
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Страница 308 из 309«1...306307308309»
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