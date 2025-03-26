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Еще прикол.. Мне подруги говорили... -Соловьев стоял на коленях перед мусульманами России и извинялся. Вот это дела, вот это Ахмат Сила..

Цитата:Понятно, что ссылок не будет. Откуда им взяться на пустом месте