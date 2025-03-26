🔹 Работник в Калифорнии платит меньше налогов, чем в Казахстане (21% против 22.5%), но разница небольшая. 🔹 Работодатель в Казахстане платит почти в 2 раза больше налогов, чем в США (7 750 $ против 3 825 $). 🔹 Общая налоговая нагрузка (работник + работодатель) в Казахстане выше на 4 686 $!
💡 Даже в штате с высоким налогом, налоговая нагрузка в США все равно ниже, чем в Казахстане.
Кому верить? На форуме ура-патриоты говорят, всё отлично, пошлют американцев подальше и.т.д. Ниже в видео на канале гость Павла Иванова говорит противоположное, мол США выигрывают. Получается не Восток дело тонкое, а Америка дело тонкое!
Ранее про возможный перезапуск газопровода "Северный поток-2" неоднократно говорили, затем открестились и.т.д. вместе с тем, сказали, что огромный потенциал для реализации совместно с США ряда крупных проектов в области экономического сотрудничества.
таноми52: Современные журналисты, находящиеся в военных точках находятся под защитой Женевских конвенций о защите жертв войны от 1949 года и Дополнительных протоколов к ним от 1977 году (Женевское право), резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. При чём тут Лига наций,НЮРА? Если, старушка, ты имеешь ввиду Гаагскую конвенцию и декларации 1899 и 1907 годов (так называемое Гаагское право), о естественно, СССР их не подписывала
Как историк, он это прекрасно знает. Но как часть системы манипуляции общественным мнением он будет гнуть свою лживую линию до упора. Подлавливать на таком бессмысленно, это как с программой бездушной спорить.
abaika95: Судя по вчерашнему мега просеру,когда советник по нац безопасности Трампа в чат с секретными данными нечайно добавил журналиста))) то Америка с Россией действительно два брата акробата друг друга стоящие
Интересно получается:если бы это был просер императора Зеленского или его команды, ты бы покрутил у виска и поугарал бы над всеми, кто в такую чушь верит. Так ведь? Ты же понимаешь, что для таких дел используют обычно WebEx с видео, или правительственную секретную связь. Даже у вашей замши в кабинете с унитазом такая имеется. А тут прям для тебя как будто специально обгадились по детски, и тебе на лопате принесли.
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